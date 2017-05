Die Premiere: eine Ausnützung von grandiosen 94,1 Prozent

Claude Schoch, der scheidende Gesamtleiter der Oltner Kabarett-Tage, blickt mit seinem Team auf eine sehr erfolgreiche 30. Auflage des Festivals zurück, welches nach elftägiger Spielzeit am vergangenen Samstag zu Ende ging. «Gesamthaft betrachtet können wir auf eine Auslastung von grandiosen 94,1 Prozent zurückblicken», so Schoch. Ein Wert, der in der langen Geschichte der Veranstaltung noch nie erreicht wurde.

Selbst die ausser Programm stattfindende Zusatzvorstellung von Günther Paal (Gunkl) fand noch eine Auslastung von guten 68 Prozent. Insgesamt kamen rund 7500 Billette in den Verkauf. Die offensichtlich stets steigende Popularität freut den Gesamtleiter, erklären kann er sich die Sache «aber nicht so richtig», wie er sagt. Seis drum: Das Echo auf die gesamte Veranstaltung sei sehr positiv. «Die Preisträger stossen auf grosse Akzeptanz, auch die Veranstaltungen unter freiem Himmel finden ihr Publikum», so Schoch weiter.

Blickt der Gesamtleiter auf seine zehnjährige Amtszeit zurück, stellt er fest: «Die Veranstaltung hat sich zum Festival entwickelt.» Neun Orte werden mittlerweile bespielt, in der Szene und darüber hinaus weiss man inzwischen: In Olten triffst du Kabarettisten. Schoch ist aber überzeugt, das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft zu haben. Wo sieht er noch Luft nach oben, damit Olten vollends zur Kabaretthauptstadt wird? «Wenn alle Kulturveranstalter am Platz daran arbeiten, ihr Programm untereinander zu koordinieren, dann ist ein weiterer wichtiger Schritt gemacht.» Und wenn dann noch ein Bundesrat die Aufwartung macht, umso besser.

Bislang war noch nie einer da. «Es würde uns natürlich freuen, einen Magistraten begrüssen zu dürfen», sagt er. Die Gelegenheit habe sich aber noch nie ergeben. Schoch bleibt da eher nüchtern. Er weiss: Die Kabarett-Tage haben auch so ihren Glanz. (hub)