Farbenlehre nach Mutter Natur

Blau sind die Ozeane. Weil das farblose klare Wasser nur den blauen Anteil des Sonnenlichts reflektiert, sieht unser Auge die Meere blau. Aber auch Gletschereis kann aus dem gleichen Grund blau scheinen. So zeigt die blaue Phase der Ausstellung abstrakte Bilder von einem Atoll der Malediven, von Luftbildfotograf Meereis in Grönland oder den Triftgletscher in den Berner Alpen. Wenn jedoch Schwebeteilchen oder Algen das Wasser trüben, kann es braun, grün oder gar rot werden. Ocker oder orange kann Gestein beim Verwittern erscheinen. Rot oder gelb tauchen bei der glühenden Lava oder ausströmendem Schwefel in unserm Blickfeld auf.

«Ja, die Farben auf Bernhard Edmaiers Fotografien sind unverfälscht und realistisch», beantwortete Angelika Jung-Hüttli, Mitautorin der Ausstellung, die Frage nach der Echtheit. Die Farbtöne entsprechen der Wirklichkeit und sind nicht nachbearbeitet. Das fotografische Kunstwerk entsteht durch den Ausschnitt, den der Fotograf wählt.

Farbtupfer im täglichen Leben

Stadtschreiber Markus Dietler überbrachte die Grüsse der Stadtregierung und warf einen Blick auf die traditionellen Farben in Olten. Das Wappen mit den drei Tannen ist grün, hingegen sind die offiziellen Farben blau-weiss. Der Stadtrat ist parteipolitisch schwarz, gelb (oder blau), rot und grün etikettiert, die Gesellschaft in der Stadt Olten erfrischend bunt.

Museumsleiter Peter Flückiger machte auf eine parallele Ausstellung «Welches Kleid trage ich morgen?» aufmerksam. Im Treppenhaus zeigt Caspar Klein eine Installation, in der er die Metamorphose eines Schmetterlings vom Ei über die Raupe und Puppe zum erwachsenen Tier visualisiert. Die Fassadendekoration wurde durch Klassen von Ernst Huser, Simone Hürzeler und Brigitte Fürholz der Kreisschule in Hägendorf gestaltet.