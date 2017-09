Das kleine, aber feine politische Wunschkonzert Zum Start der Legislatur beschreiben acht Persönlichkeiten aus Industrie, Gewerbe, Kultur und Sport ihre Erwartungen und Wünsche an die städtische Politik.

Alex Capus, Schriftsteller und Bar-Betreiber Was erwarten Sie von der bevorstehenden Legislaturperiode? Die grossen Erwartungen galten bei den Parlamentswahlen den Jungen aller Couleur. Nun sind sie gewählt. Ich erhoffe mir, dass sie über alle Parteien hinweg frischen Wind bringen, die alten Schemen und das vorhandene Grabendenken überwinden, um Olten in Bewegung zu bringen.

Nennen Sie die drei wichtigsten Themen, welche die Oltner Politik angehen muss. Persönlich bin überzeugt, dass wir die Steuern nun wieder leicht erhöhen müssen. Die Sparmassmassnahmen im Bereich Jugendarbeit, im Sozialen und an den Schulen gilt es aufzuheben. Olten Südwest verkam zu jenem Desaster, das ich befürchtete. Ich würde es begrüssen, wenn in nächster Zeit gar nichts gebaut wird und wir den Raum einer künftigen Generation überlassen, die womöglich bessere Ideen hat. Das Problem mit den Stadtverbindungen ist auf lange Zeit nicht zu lösen, damit müssen wir zunächst leben.

Welches Olten wünschen Sie sich in zehn Jahren? Ich finde, Olten ist auf einem sehr guten Weg. Vielleicht nicht dank der Politik, sondern trotzdem. Die Stadt entwickelt sich mit den Schulen und den SBB gut. Daher bin ich optimistisch und guter Dinge für die Zukunft. Es wird immer nur gejammert. Olten hat die Talsohle längst durchschritten. In diesem Städtlein läuft es ganz ordentlich. Die Stadt wird jünger, viele Leute übernehmen Initiative.

Regina Graber, Präsidentin Verein Pro Kultur Olten Was erwarten Sie von der bevorstehenden Legislaturperiode? Pro Kultur Olten erwartet eine offensive und mutige Haltung; das Parlament scheint für Kultur- und sozialpolitische Anliegen offener als auch schon. Nach den harten Jahren nach 2014 hoffen wir, dass eine etwas entspanntere Finanzlage auch in die Kulturpolitik der Stadt einfliessen wird. Mutige Entscheide, gestützt von einer progressiveren Haltung, die zeigen, dass Kultur nicht einfach «nice to have» ist, sondern das ist, was diese Stadt wesentlich attraktiv macht und ausmacht.

Nennen Sie die drei wichtigsten Themen, welche die Oltner Politik angehen muss. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass Olten eine kompetente Fachstelle Kultur benötigt. Mit einer Person, die als Schnittstelle zwischen Kulturszene und Verwaltung dient, kann die Oltner Kultur noch besser aufgestellt und vor allem auch bekannt gemacht werden. Olten braucht endlich ein Konzept für Jugendarbeit & Jugendkultur, das einer Stadt mit Zentrumsfunktion würdig ist und eine unkomplizierte und attraktive Gestaltung des Aareraums, der zum Verweilen einlädt und allen Interessen entgegenkommt.

Welches Olten wünschen Sie sich in zehn Jahren? Olten hat eine Fachstelle Kultur, ein wegweisendes Kulturkonzept, ermöglicht Freiräume wie Kulturplätze und Zwischennutzungen für Nischenkultur. Sie zeigt mit mehrjährigen Leistungsvereinbarungen, dass wichtige Kulturplayer unterstützt werden und damit auch unverzichtbar sind. Eine wachsende Kreativwirtschaft ist sichtbar und damit ist auch eine Offenheit für mutige und ungewöhnliche Projekte spürbar.

Martin Grütter, Präsident IG Sport Olten und TV Olten Was erwarten Sie von der bevorstehenden Legislaturperiode? Ich erhoffe mir mehr sachbezogene Politik und weniger politische Ränkespiele, was zu mehr Kompromissen und weniger Blockaden führen sollte. Ohne die Finanzen aus den Augen zu verlieren, braucht es trotzdem wieder mehr Mut für Investitionen.

Nennen Sie die drei wichtigsten Themen, welche die Oltner Politik angehen muss. Die Schulraumplanung muss angegangen und gleichzeitig das Problem der fehlenden Sporthalle gelöst werden. Zum Projekt Andaare hat der Souverän bereits einmal ja gesagt. Dass die 1:1 Umsetzung aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, darf nicht heissen, dass man jetzt gar nichts macht. Wünschenswert wäre auch eine bestmögliche Unterstützung von privaten Projekten, welche für die Stadtentwicklung von enormer Bedeutung sind wie z. B. die Erweiterung des Säliparks.

Welches Olten wünschen Sie sich in zehn Jahren? Eine tolle, moderne Stadt mit intakten und zum Teil neuen Sport-, Kultur- und anderen Freizeitangeboten jeglicher Art. Interessant für Leute aus nah und fern, jedoch mit dem nötigen Charme, dass auch Heimweholtner ihr Städtchen noch wiedererkennen.



Thomas Knapp, Verleger Was erwarten Sie von der bevorstehenden Legislaturperiode? Was man von einem gewählten Parlament erwarten darf: Konstruktive und sachliche Gespräche über die Parteigrenzen hinweg, zukunftsweisende Lösungen und haushälterischer (aber nicht knauseriger) Umgang mit den anvertrauten Steuergeldern. Der Stadtrat darf ruhig etwas mutiger vorangehen. Er soll Ziele definieren und strategisch eine Führungsrolle einnehmen.

Nennen Sie die drei wichtigsten Themen, welche die Oltner Politik angehen muss. Der Bahnhofplatz und neue Schulräume müssen konsequent umgesetzt werden. Der Sparhammer ist einzupacken. Bei den Gebühren für lokale Veranstalter ist die Schmerzgrenze erreicht. Die Stadt braucht endlich ein Verkehrskonzept. Der Langsamverkehr ist mit sicheren Wegen zu fördern. Quartiere müssen vom Durchgangsverkehr mit griffigen Massnahmen befreit werden. Auf meist schöne Worte sollen auch Taten folgen. Als schlechtes Beispiel sei das Parkleitsystem erwähnt, über das seit Jahren geredet wird.

Welches Olten wünschen Sie sich in zehn Jahren? Eine Stadt verändert sich sowieso immer. Ich wünsche mir aber, dass Olten seinen offenen Geist bewahrt. Lebenswert ist unser Städtchen nämlich wegen ihrer Bewohner. Die Oltnerinnen und Oltner sollen also so bleiben, wie sie heute sind: offen, gesprächig, sozial, interessiert, lebensfroh, hilfsbereit, neidisch, neugierig und kritisch – menschlich eben!

Roger Lang, Wirt Rathskeller Was erwarten Sie von der bevorstehenden Legislaturperiode? Dass wir in Olten etwas gewerbefreundlich werden. Das Verkehrskonzept mit der 20er-Zone ist ein Blödsinn. Die Tempolimite müsste mindestens auf dreissig erhöht werden. Zudem muss die Politik die Parkplatzproblematik überdenken. Zwei Franken pro Stunde sind zu viel. Mittags und abends ab 18 Uhr sollte das Parkieren umsonst sein. Viele Gewerbler und Kunden beklagen sich über die Parkbedingungen in Olten.

Nennen Sie die drei wichtigsten Themen, welche die Oltner Politik angehen muss. Die Problematik um Olten Süd-West ist zu lösen. Es soll zu einem anständigen Wohnquartier ohne Plattenbauten werden. Eine Möglichkeit wäre die Verlegung der Sportplätze, damit das Kleinholz für schönen Wohnraum umgenutzt werden kann. Bei der Umsetzung eines Parkleitsystems müsste es endlich vorwärtsgehen. Wenn man die Ohren offen hält, beklagen sich alle darüber; – auch unsere Kunden. Die Kantonspolizei sollte die Velofahrerei in der Hauptgasse stoppen.

Welches Olten wünschen Sie sich in zehn Jahren? Ich hoffe, dass die finanziellen Schwierigkeiten überwunden werden und wir gute Steuerzahler nach Olten bringen. Ausserdem wünsche ich mir, dass dann attraktivere Rahmenbedingungen für das lokale Gewerbe vorherrschen. Es sollte eine Lösung vorliegen, um die Winkelpassage sicherer zu machen. In Olten gibt es attraktive Läden, aber der Klosterplatz ist am Nachmittag praktisch leer. Das darf nicht sein.

Rahel Nobs, Obernärrin 2018 Was erwarten Sie von der bevorstehenden Legislaturperiode? Dass die angekündigten Vorhaben zur Realisierung von «Erlebnis Olten» auch tatsächlich umgesetzt werden. Darunter verstehe ich nicht nur die baulichen Vorhaben wie die Attraktivierung des Bahnhofplatzes oder die Verbesserung des Aarezugangs. Auch die weniger gut sichtbaren Dinge wie ein gutes Wirtschafts- und Investitionsklima oder die Mobilitätsplanung gilt es voranzutreiben.

Nennen Sie die drei wichtigsten Themen, welche die Oltner Politik angehen muss. Fasnachtschüechli für alle! Die Fasnächtler sind im Gemeindeparlament und im Stadtrat gut vertreten. Ich danke Ihnen für ihren Einsatz zugunsten der Oltner Fasnacht. Investitionen in neuen Schulraum – sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht. Keinen Sozialabbau bei Kultur und Bildung, sondern weiterhin mutig neue Wege gehen und die Vorreiterrolle in Kulturbelangen übernehmen. Die Kabaretttage, der Literaturweg, usw. machen Olten einzigartig.

Welches Olten wünschen Sie sich in zehn Jahren? Ich bin sehr zufrieden mit dem, was Olten heutzutage ist, bietet und ausmacht. Die Reise soll in diese Richtung weitergehen. Die beiden Stadtteile könnten vielleicht noch etwas näher zusammenrücken. Es gibt bereits viele mutige Leute die «ihr Ding» in den unterschiedlichsten Bereichen durchziehen. Wer hätte sich vor 40 Jahren einen Koffermarkt für Männer, ein Bürostuhlrennen, White Dinner oder ein Street-Food-Festival vorstellen können. Solche Dinge soll es unbedingt noch mehr geben.

Urs Nussbaum, Geschäftsleitung der R. Nussbaum AG Was erwarten Sie von der bevorstehenden Legislaturperiode? Die Kräfteverhältnisse der Parteien haben sich ja etwas geändert, und etwas frischer Wind ist auch dazu gekommen. Ich hoffe, dass man anstelle von Grabenkämpfen konstruktiv aufeinander zugeht und mehrheitsfähige Lösungen findet – dafür wurden die Leute ja gewählt.

Nennen Sie die drei wichtigsten Themen, welche die Oltner Politik angehen muss. Zentrales Thema bleibt aus meiner Sicht die Finanz- und Steuerpolitik, wobei Steuern und Gebühren als wichtige Rahmenbedingung für die ansässigen Firmen, attraktiv gestaltet sein müssen. Des Weiteren ist eine Verkehrspolitik, die den Bedürfnissen von Industrie und Gewerbe entgegenkommt, sehr wichtig. Olten als zentrale Stadt ist hervorragend an das öV-Netz angebunden, hat aber noch Potenzial, sonstige Engpässe zu beseitigen.

Welches Olten wünschen Sie sich in zehn Jahren? Olten hat die Einwohnerzahl von 20 000 klar überschritten und weist damit ein gesundes Wachstum auf, das aber den Charakter und die Stärken einer Kleinstadt nicht verändert. Ausgabendisziplin gekoppelt mit gezielten Investitionen und einer attraktiven Steuerstrategie schaffen ein gutes Umfeld für Private und Unternehmen. Ausserdem konnte sich Olten weiter als kantonal bedeutendster Bildungsstandort profilieren. Der EHCO ist soeben etwas überraschend Schweizer Meister geworden. «Oute fägt».