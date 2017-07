Ursula Wildi konnte einen ehemaligen KV-Absolventen als Gastredner ankündigen. Deny Sonderegger, P. Sonderegger AG, bekam vor 20 Jahren an selber Stelle sein Diplom und erinnerte sich bestens an diesen schönen Moment. Als Vorstandsmitglied von Gewerbe Olten kenne er den Beruf bestens und lobte das Fachwissen, das es brauche, um im Verkauf erfolgreich zu bestehen. Er motivierte die Absolventinnen und Absolventen, die Weiterbildungen in der Branche im Auge zu behalten und eine Berufskarriere anzustreben.

Engagement und Ehrgeiz

Dieter Amann, Abteilungsleiter Detailhandel, nahm die Worte seines Vorredners auf, betonte dieser doch das Engagement und den Ehrgeiz, den es brauche, um diesen Erfolg zu erlangen. Den jungen Berufsleuten habe sich eine Vielzahl an Möglichkeiten eröffnet,

die wahrgenommen werden wollen, um im Wandel der Modernisierung zu bestehen. Doch nun solle dieser wichtige Schritt gefeiert werden und die Klassenlehrpersonen übergaben 26 Berufsatteste und 61 Fähigkeitszeugnisse.

Nachholbildung

Martin Bünger und Roland Nebel, Leiter EBZ Olten, stellten zum Schluss die Lernenden Art. 32 BBV der Erwachsenenbildung ins Rampenlicht. Diese nähmen einen sehr viel grösseren Aufwand auf sich, betonte Bünger, denn neben einer Arbeit und einer Familie den Berufsabschluss nachzuholen, bedürfe grösseren Aufwand und verdiene umso mehr Respekt.

Beide Feiern unter der Trägerschaft Gewerbe Olten und IHVO wären niemals in diesem schönen Rahmen möglich, könnte die KBS Olten nicht auf so viele namhafte Sponsoren und Gönner aus dem Einzugsgebiet der Schule zählen.