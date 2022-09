Däniken Auto und Motorrad kollidieren: 16-jähriger Töfffahrer «erheblich verletzt» Bei Däniken ist es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Motorradlenker wurde gemäss Angaben der Polizei «erheblich verletzt» und in ein Spital gebracht.

Der junge Mann wurde verletzt ins Spital gebracht. Kapo SO

Am Dienstag ist gegen 17.10 Uhr zu einem Unfall nahe Däniken gekommen. Dabei wollte eine Autolenkerin von der Talhubelstrasse bei Däniken in die Löchlistrasse einbiegen. Dort fuhr gleichzeitig ein vortrittsberechtigter Motorradlenker in Richtung Däniken. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 16-Jährige wurde dabei «erheblich verletzt», wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt. Der junge Mann sei mit einem Ambulanzfahrzeug in ein Spital gebracht worden. Die 59-jährige Autolenkerin sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (mgt)