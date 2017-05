Trotz erweiterter Produktionsfläche meint Timo Caspar: «Wir haben nicht so grosse Pläne.» Für die drei Männer um die 30 ist das Brauen vor allem Hobby, alle sind beruflich zu hundert Prozent ausgelastet. Ihr Bier, das sie in drei Sorten herstellen, scheint indes beliebt zu sein. Derzeit ist zwar erst das Pale Ale erhältlich. In einer Woche soll aber auch das IPA und in etwa einem Monat das belgische Wit-Bier in den Verkauf gelangen – ein fruchtiges Weizenbier mit Kardamom, Zitronenschalen, Koriander und Pfeffer.

Erhältlich sind die 33-cl-Flaschen zu 7 Franken in der «Vario Bar» und im «Gryffe». Es laufe gut in beiden Lokalen. Zudem hätten auch das «Café Ring», die «Galicia Bar» und der Getränkelieferant Brunner Getränke in Gretzenbach Interesse angemeldet. Letztere drei werden sich aber wohl in Geduld üben müssen. Denn schon was den Bedarf für die «Vario Bar» und den «Gryffe» angeht, meint Caspar: «Wir kommen nicht ganz hinterher.» Die Brauanlage, welche die Dünnern-Brauer dem Dreitannen-Bier-Produzenten Luc Capus abkauften, wird zweimal monatlich in Betrieb gesetzt. Macht 300 Liter Ola im Monat. Mehr liege momentan nicht drin, sagt Caspar.

Dreitannen-Bier neu in Flaschen

Ebenfalls in der Dietschi-Druckerei gesichtet wurde jüngst besagter Luc Capus. Das Dreitannen-Bier, das bisher nur ab Zapfhahn erhältlich war, füllt er – neuerdings ohne Ex-Geschäftspartner Johan Gass (siehe Kasten) – seit April in Flaschen ab. Übergangsweise nutzte er hierzu die Abfüllanlage der Dünnern-Brauer, mit welchen ihn ein freundschaftliches Verhältnis verbindet. Allerdings konnte Capus an der Unterführungsstrasse kürzlich einen ehemaligen Massage-Salon anmieten.

Dies im Gebäude, das seinem Vater gehört. Gegenwärtig installiere er hier eine eigene Abfüllanlage, wie er sagt. Bereits zieren das Dreitannen-Bier-Logo und Bierflaschen das Schaufenster des Lokals. Dieses grenzt unmittelbar an die «Galicia Bar» an, in deren Untergeschoss er seinen Gerstensaft braut. «Der Plan ist, hier in kleiner Menge Bier abzufüllen», so Capus. Denn im «Galicia»-Keller gehe «nichts mehr rein».