Cupcakes Schweizer Publikumspreis «Best of Swiss Gastro»: Das beste Take-away kommt aus der Oltner Altstadt In der Kategorie «On the Move» setzte sich «Hüftgold»-Gründerin Chloé Tribuzio gegen sieben Betriebe durch. Durch eine Panne bekam sie den Preis in ihrem Laden in Olten überreicht.

Chloé Tribuzio wurde für ihre Cupcake-Manufaktur Hüftgold als bestes Take-away in der Schweiz ausgezeichnet. (Archivbild) Bruno Kissling

Zum 18. Mal ist der Schweizer Publikumspreis «Best of Swiss Gastro» verliehen worden. In der Kategorie «On the Move» sahnte die Oltner Cupcake-Manufaktur Hüftgold aus der Altstadt ab. Sie habe das beste Konzept und die «charmanteste Umsetzung aller Schweizer Take-aways». Seit 2014 backt «Hüftgold»-Gründerin Chloé Tribuzio täglich Cupcakes mit frischen Zutaten, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffen.

Nur sieben Betriebe, welche sich zuvor einem Publikumsvoting stellen mussten, haben im vergangenen Jahr die «strengen Richtlinien» der Jury in dieser Kategorie erfüllt und wurden coronabedingt nachträglich im April dieses Jahres ausgezeichnet, heisst es in einer Mitteilung.

Das Jury- und Publikumsvoting wurde in der Datenverarbeitung versehentlich gelöscht, so dass «Hüftgold» an der Award Night im April vergessen gegangen ist. Tribuzio erkannte den Fehler. Das Siegerkreuz wurde ihr bei einem Überraschungsbesuch von Best of Swiss Gastro CEO Andreas Krumes überreicht. (mgt)