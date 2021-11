CASTING-SENDUNG Venance aus Olten wird bei «Switzerland's Next Topmodel 2021» Zweite Die Oltnerin Venance Gwladys Pfammatter belegt bei der Castingshow den zweiten Platz.

Venance hat im Verlauf der Staffel eine Entwicklung durchgemacht. Module+

Ihr Ziel habe sie mit der Final-Teilnahme bereits erreicht. «Alles, was noch folgt, ist Bonus.» Das sagte Venance Gwladys Pfammatter vor gut einer Woche. Und was für ein Bonus nun daraus geworden ist: Die 27-jährige Oltnerin belegte im am Mittwochabend ausgestrahlten Staffelfinale von «Switzerland's Next Topmodel 2021» den zweiten Platz.

Bis zur letzten Folge hatte sie 15 Kandidatinnen und Kandidaten hinter sich gelassen – und einen Job nach dem anderen abgeräumt. Im Finale setzte sie sich mit Aldin aus München gegen einen weiteren Kontrahenten durch. Geschlagen geben musste sie sich letztlich einzig vom 24-jährigen Dennis De Vree aus Zürich.