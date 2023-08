Buchfestival Olten Alex Capus am Buchfestival Olten: «Schreiben heisst auch Einzelteile zu einem Ganzen zusammenfassen» Zum ersten Mal liest Alex Capus in Olten aus seinem neuen Roman «Susanna». Doch den Grossteil der Lesung sprach er über die Entstehung seiner Romane. Auch am Beispiel einer eigenen Geschichte.

Alex Capus zog sein Publikum in den Bann. Benjamin Widmer

Am Sonntagvormittag kam Alex Capus am sechsten Buchfestival im Kulturzentrum Schützi unverhofft zu einer Premiere. Während er bereits Lesungen in Zürich, Solothurn und diversen Orten in Deutschland gehalten hatte, las Capus nun ein erstes Mal in Olten aus seinem neuen Roman «Susanna». Zu beginn witzelte er noch:

«Ich kann nichts dafür. Es hat mich einfach niemand eingeladen.»

Auch an diesem Wochenende stand Capus ursprünglich nicht im Programm des Buchfestivals. Lukas Hartmann, der 78-jährige Schriftsteller und Ehemann von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, musste aus gesundheitlichen Gründen auf die Lesung aus seinem Roman «Ins Unbekannte» verzichten.

Auf Fussstapfensuche im Piemont

Eigentlich hätte Capus, der in Deutschland auf Lesetour ist, frei gehabt. Er sprang nun aber kurzfristig ein und arbeitete in der Nacht vom Samstag auf Sonntag noch bis halb fünf Uhr im «Galicia». Doch worauf legt man nach diversen Lesungen in Olten noch den Fokus?

«Ich sass schon oft hier und weiss gar nicht genau, was ich bereits erzählte.»

Auch am Sonntagmorgen legte er den Fokus nicht nur auf den neuen Roman «Susanna». Am Beispiel einer Geschichte aus dem Piemont in den 1990er-Jahren illustrierte Capus die Arbeitsweise eines Schriftstellers.

«Als ziemlich junger Mann kaufte ich mir im Piemont ein Haus», begann Capus seine Erzählung. Seine Freundin sei im September jeweils nach Bern zurückgekehrt. Trotzdem habe es ihn regelmässig in eine Kleinstadt gezogen. «Es passierte nie etwas.» Eines Abends sei es plötzlich laut geworden. Jemand plünderte den Opferstock der katholischen Kirche und die Carabinieri und später der Maresciallo kamen. Die Arbeit eines Maresciallos verglich Capus mit seiner eigenen:

«Wie der Maresciallo muss ich aus unzähligen Fussstapfen einzelne aussuchen und diese mittels Behauptungen zusammenfügen.»

Daraus entstehe dann eine individuelle Geschichte.

«Jede dieser Geschichten ist anders»

Danach erzählte Capus die Entstehungsgeschichte von «Susanna». «Patrick Tschan erzählte mir von der kleinen Susanna.» Dabei bevorzuge er im Normalfall seine eigenen Geschichten. «Erst zwei meiner 17 Geschichten wurden an mich herangetragen.»

Trotzdem habe ihn die Geschichte von Susanna Feasch nicht mehr losgelassen. Während drei Jahren verfasste Capus die Befreiungsgeschichte, in der die fünfjährige Susanna Faesch mit ihrer Mutter aus Liebeskummer aus dem aristokratischen Kleinbasel nach Brooklyn auswanderte und dort in einer Metropole aufwuchs.

Als Mutter zog es Susanna mit ihrem Sohn weiter in den Westen zu Sitting Bull. Capus ist nicht der erste Schriftsteller, der die Geschichte von Susanna Faesch zu einem Roman machte. Trotzdem gilt laut Capus: «Jede dieser Geschichten ist anders, da jeder die Fussstapfen anders verbindet.»

Viele liessen sich ein Buch signieren

Auch wenn die Ausführungen von Alex Capus über 90 Minuten dauerten, vermochte er das Oltner Publikum in seinen Bann zu ziehen. «Die Lesung gefiel mir sehr. Es macht viel Spass, sich die Geschichten bildlich vorzustellen», erklärte Frank Lehmann, der seit vielen Jahren das Buchfestival besucht.

Ähnlich wie Lehmann schien es vielen anderen der rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörern zu gehen. Diverse Personen verliessen das Kulturzentrum Schützi mit einem neuen, signierten Capus-Roman.