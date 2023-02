Wechsel Nach zehn Jahren an der Primarschule: Boninger Schulleiter kündigt und konzentriert sich auf die Kantonsschule Der Schulleiter der Primarschule Boningen kündigt nach zehn Jahren. Nun möchte er sich wieder auf die Arbeit als Lehrer an der Kantonsschule Olten konzentrieren. Im Zentrum seiner Arbeit als Schulleiter standen stets die Kinder.

Drohnenaufnahme Ortsbild Boningen. (Archivbild) Bruno Kissling

Nur wenige Schulleiter verbringen so viele Jahre an einer Primarschule wie Patrick Grob. Zehn Jahre lang war er in Boningen tätig. Am 31. Juli 2023 ist nun Schluss. Laut einer Mitteilung der Gemeinde verlässt er die Schule, um eine berufliche Veränderung durchzusetzen. Er möchte sich wieder voll und ganz als Lehrperson an der Kantonsschule in Olten einbringen. Dort unterrichtet er die Fächer Deutsch, Geschichte und Theater bereits seit knapp 20 Jahren.

Wie Grob in einem Mail an die Redaktion schreibt, durfte er in den vergangenen Jahren etliche Highlights erleben. Besonders in Erinnerung seien ihm die Momente geblieben, in denen die Kinder im Mittelpunkt standen. Sei es bei Gesprächen oder sonstigen Aktivitäten oder Veranstaltungen.

Grob brachte der Schule laut der Mitteilung der Gemeinde Stabilität und einen geordneten Ablauf. Zu seinen Aufgaben gehörten, laut des ausgeschriebenen Stelleninserats, unter anderem die Umsetzung von Projekten, die operative Leitung der Schule und die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern. Wie Grob im Mail schreibt, war eine seiner Haupttätigkeiten, Kompromisslösungen und Konzepte zu entwickeln. Mitten im Spannungsfeld von verschiedenen Gruppen. Dazu schreibt er:

Patrick Grob, Schulleiter Boningen. Thomas Klaper

«Kanton, Gemeinde, Eltern, Lehrpersonal und Schüler haben nicht selten unterschiedliche Erwartungen.»

Eine gute Kommunikation sei dabei zentral. Somit investiere er viel Zeit in Telefonate, Mails und persönliche Dialoge. Dabei helfe ihm seine Erfahrung als Lehrperson im Theaterkurs an der Kantonsschule Olten. Doch das Führen einer Schule habe grundsätzlich nichts mit Schauspielerei zu tun, da er seinem Gegenüber authentisch begegnen möchte.

Er traue sich nicht, der zukünftigen Schulleitung einen Rat zu geben. Die Situationen seien zwar ähnlich, müssen aber neu beurteilt werden. Schule, Lernen und Unterricht hätten viel mit Werten zu tun. Er wünsche der neuen Schulleitung, dass sie die Schule mit persönlich definierten Werten charakterisiere und sie gemeinsam mit den Kindern, Eltern und Lehrpersonen weiterbringe. Für Grob galt nach eigenen Angaben immer der Leitgedanke, dass die Kinder im Zentrum der Schule stehen.

Seit dem 23. Januar 2023 ist die Stelle auf der Website der Gemeinde ausgeschrieben. Gesucht wird eine neue Schulleitung im 30-40 Prozent Pensum per 1. August 2023. Ob bereits eine Nachfolge gefunden wurde, liess der Gemeindepräsident von Boningen auf Anfrage offen.