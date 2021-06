Boningen Betonmischer kippt auf die Seite – zwei Krane stellen ihn wieder auf die Räder In Boningen ist am Freitagnachmittag ein beladener Fahrmischer in einer Kurve auf die Seite gekippt. Der Lenker verletzte sich dabei leicht und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Die Fulenbacherstrasse war für die aufwändigen Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Der Betonmischer kippte in einer Kurve auf die Seite. Kapo SO

Am Freitag um zirka 13.45 Uhr, war der Lenker eines beladenen Fahrmischers auf der Fulenbacherstrasse in Boningen in Richtung Kappel unterwegs. Bei der Einmündung Dorfstrasse verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte in der Linkskurve auf die rechte Seite.

Der Lenker verletzte sich dabei leicht und musste mit der Ambulanz zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht werden, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Um das Fahrzeug wieder auf die Räder zu stellen, wurden zwei Kranfahrzeuge aufgeboten.

Die Strasse war während mehreren Stunden gesperrt. Wegen auslaufenden Flüssigkeiten und für die Verkehrsumleitung standen nebst der Polizei und den Abschleppdiensten auch Angehörige der Feuerwehr Boningen im Einsatz. (kps)