Olten: Zwei Jugendliche legen mutmasslich Brand in alter Tiefgarage

In der alten Tiefgarage auf dem Areal Olten Südwest kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand. In diesem Zusammenhang hat die Kantonspolizei Solothurn zwei Jugendliche als mutmassliche Verursacher ermittelt. Verletzt wurde niemand.