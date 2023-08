Blasorchester Das Solothurner Veteranenspiel nimmt Abschied vom Oltner Klostergarten Am Donnerstagnachmittag spielt das Blasorchester zum vorerst letzten Mal ein Konzert im Garten des Kapuzinerklosters. Es soll ein Konzert der Freundschaft werden.

Das Veteranenspiel Solothurn wird erneut von Dudelsackspieler Mc Sven Nobs unterstützt. Bild: Ulrich Dysli

Wie die Zukunft des Kapuzinerklosters in Olten aussieht, ist noch immer ungewiss – es ist aber durchaus möglich, dass am kommenden Donnerstag um 15 Uhr ein Abschied ansteht: Im Klostergarten wird das Veteranenspiel Kanton Solothurn nochmals für ein öffentliches Konzert auftreten. Nochmals deshalb, weil das grösste Blasorchester des Kantons oftmals an dieser historischen Stätte aufgetreten ist, unter anderem mit bekannten Solistinnen und Solisten wie etwa Pepe Lienhard.

In all diesen Jahren haben sich auch Freundschaften entwickelt, daher gibt zum Abschluss und Abschied ein Konzert der Freundschaft. Musik kann eine Möglichkeit sein, Freundschaften zu stärken und zu pflegen. Freunde können gemeinsam Musik hören, Konzerte besuchen oder sogar zusammen musizieren.

Bruder Josef soll im Auto Blasorchester hören

So entstanden auch Freundschaften bei den bisherigen Klosterauftritten nicht nur unter den Mitgliedern des Veteranenspieles, sondern über die Vereinsgrenzen hinaus. Das soll auch so bleiben. Als Freundschaftsdienst darf sicher auch die erneute Mitwirkung des Oltner Dudelsackspielers Mc Sven Nobs betrachtet werden.

Ein freundschaftliches Verhältnis ist auch zwischen dem Guardian Bruder Josef und dem Veteranenspiel entstanden. Dem Vernehmen nach soll, wenn er mit dem Auto unterwegs ist, oft die CD des Blasorchesters laufen.

Nochmals hat der musikalische Leiter Robert Grob alles unternommen, zum Abschluss der Sommerkonzerte seine Leute auf das Abschiedskonzert optimal vorzubereiten. Auch wenn der Anlass mit etwas Wehmut verbunden ist, werden sich die Interpretinnen und Interpreten gleichwohl mit Freude an ihre Aufgabe heranmachen, um wie auch immer und nicht zuletzt, neue Freunde zu gewinnen.

Am 14. und 15. November 2023 wird das Veteranenspiel im Mühlemattsaal in Trimbach mit dem zur Tradition gewordenen «Konzert-um-3» auftreten. Als Gastsolisten werden zusammen mit dem Veteranenspiel die Ländlerkönige Carlo Brunnen und Philipp Mettler auftreten. Trotz Gratiseintritte wird eine Platzreservierung notwendig sein. (otr)