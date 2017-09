«Die Bäume wachsen nicht in den Himmel», sagte sie ihren Berufskolleginnen und -kollegen zugleich. Die Schule Olten habe an der externen Evaluation im Frühling bewiesen, dass nicht die Finanzen, sondern in erster Linie gescheite und motivierte Lehrpersonen mit Humor und Durchhaltewillen den Erfolg ausmachten.

Ueli Kleiner wies vor der in der Schützi versammelten städtischen Lehrerschaft auch auf weitere Schwerpunkte in seinem letzten vollen Schuljahr als Gesamtschulleiter hin. Der vor der Einführung stehende Lehrplan 21 ruft nach Weiterbildungen. Akzente setzen ebenfalls Pilotversuche zur informatischen Bildung mit Tablets und die Sprachförderung vor dem Kindergartenalter.

Kulturelle Darbietungen heimsten an der Gesamtlehrerkonferenz viel Applaus ein. Die Undercover-Band der Musikschule hatte den Anlass eröffnet, dessen umfangreichster Teil dem Duo Patti Basler und Philippe Kuhn gehörte. Deren erstes abendfüllendes Programm «Frontalunterricht» erzählt von einer Schweizer Schulstube von den 1980ern bis heute.