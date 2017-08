Mit der Wiedereröffnung der «Braui 47 Grad Nord» (ehemals «Brauerei Guldibräu») in Winznau am vorletzten Mittwoch verfügt die Region Olten – je nach Definition – wieder über mindestens fünf in Kleinbrauereien hergestellte Biermarken. Das «Drei Tannen» und das «OLA» (Brauerei Dünnern) werden in der Stadt Olten hergestellt.

Das «Degen» wird zwar mittlerweile nicht mehr in Trimbach, sondern in Zofingen produziert, ist aber nach wie vor stark in seiner Geburtsregion präsent. Auch das «Smöre» wird ausserregional, in Adliswil ZH, hergestellt, jedoch ausschliesslich in Oltner Bars serviert. In Stüsslingen wird an sich ebenfalls gebraut – dank der «4655 Brewing Company». Deren Biere sind gemäss Facebook-Seite jedoch derzeit nur in Thun und Densbüren AG erhältlich.

Bietet dieses knappe halbe Dutzend Regionalbiere nebst der Vielfalt an Namen auch geschmackliche Variation? Wie beurteilen Biertrinkerinnen und -trinker die verschiedenen Biere? Ein am Freitagabend durchgeführter Geschmackstest unter Besuchern der Oltner Kilbi sollte versuchen, diese Fragen zu beantworten.

Getestet wurde hierbei jeweils das Pale Ale jeder Marke, mit Ausnahme der Braui 47 Nord, deren Pale Ale wohl erst im September erhältlich sein wird. Daher stieg die Winznauer Brauerei mit ihrem «Hellen» ins Rennen, was bei der Vergleichbarkeit der Resultate berücksichtigt werden sollte.

Bitteres «Drei Tannen»

Um sich bei der Degustation nicht von bereits bekannten Markennamen oder Etikettendesigns beeinflussen zu lassen, wurden die Bierflaschen mit einer Abdeckung umhüllt, damit tatsächlich nur der Geschmack beurteilt werden konnte. Und dies taten die über 20 Testpersonen teilweise recht unterschiedlich – Bier scheint klar eine Geschmackssache zu sein. Dennoch liessen sich zum Testende hin gewisse Tendenzen beobachten. Manche Bierproben – den Testern wurden je ein bis zwei Schluck in einem kleinen Kunststoffbecher serviert, zwischen den fünf Proben wurde mit Wasser gespült – riefen zum Teil ähnliche Reaktionen hervor.

So fiel den Probierenden beispielsweise beim Pale Ale der Brauerei «Drei Tannen» dessen eher starke Bitterkeit auf. Urteile von «ist ein bisschen bitter» über «recht bitter, eher ein Genussbier» bis «bitter bis zum Ende», «zu bitter» waren hierzu zu vernehmen. Einige Probanden bemängelten zudem, das «Drei Tannen» enthielte ihnen zu viel Kohlensäure. Der bittere Geschmack führte zu entsprechenden Bewertungen.

Auf einer Skala von 1 bis 5 (wobei 5 die Bestnote ist) beurteilten die Degustierenden das «Drei Tannen» im Schnitt mit dem Wert 2,57. Einigen sagte die Bitterkeit also auch durchaus zu. «Geschmäcker sind natürlich verschieden, die einen mögens bitter, die andern nicht», so Luc Nünlist von der Drei Tannen Bier GmbH.