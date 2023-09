Besitzer entsetzt Schönenwerd: Zwei Jungs schlagen 26 Fenster ein – der Sachschaden beträgt bis zu 40'000 Franken In Schönenwerd haben zwei acht- und neunjährige Buben 26 Scheiben der Fritz Glaus und Co AG mit Steinen eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf bis zu 40’000 Franken geschätzt. Der Geschäftsführer zeigt sich entsetzt.

Zwei Jungs schlagen Fenster von Fritz Glaus und Co AG in Schönenwerd ein. Video: Tele M1

Schock in Schönenwerd. Zwei Buben schmeissen mit Steinen und schlagen in einem noch nie gesehenen Vandalismus-Akt zahlreiche Scheiben ein. Das Krasse: Die Übeltäter sind acht beziehungsweise neun Jahre alt.

Die zerstörten Glasfenster gehören der mehr als 100-jährigen Fritz Glaus und Co AG. Der Geschäftsführer der Werkstatt, Hans-Peter Glaus, kann die Zerstörungswut der jungen Buben nicht erklären. «Es ist sehr befremdend, in welcher Intensität und in welcher Gewaltbereitschaft die Buben vorgegangen sind», sagt er gegenüber dem Lokalsender Tele M1.

Nicht mehr sehr viel wert

Der entstandene Schaden ist gross. Insgesamt sind 26 Scheiben am Gebäude kaputt. Die ganze Schadenssumme wird momentan auf ungefähr 30'000 bis 40'000 Franken geschätzt. Weil die beiden Täter strafunmündig sind, ist noch unklar, wer für den Schaden aufkommen muss.

Abklärungen hätten ergeben, dass eine Partei keine Privathaftversicherung habe, sagt Hans-Peter Glaus. Aus Erfahrung vermute er, dass nur der Zeitwert entschädigt werde. Bei einem 50-jährigen Gebäude sei dieser Wert nicht mehr sehr hoch.

Keine Entschuldigung

Dem Geschäftsführer geht es aber nicht um das Geld, wie er versichert. Ihm störe viel mehr, dass die beiden Täter und die jeweiligen Eltern ungeschoren davonkommen. Sie hätten sich nicht gemeldet, um sich zu entschuldigen oder mit aufzuräumen, so Glaus. Den Buben könne man nicht viel sagen, da sei sehr viel schiefgelaufen. «Die Eltern müssen jedoch ihren Job als Eltern machen.»

Die ersten Aufräumarbeiten in der Werkstatt der Fritz Glaus und Co AG. haben begonnen. Da die Fenster älteren Datums sind, wird es länger dauern, bis der immense Schaden behoben ist.