Jeweils am Sonntagmorgen holte mein Vater beim Bäcker frische Gipfeli. Dann setzte er Kaffee auf und legte «Ave Maria» von Jennifer Rush im CD-Player ein. Es waren die 1980er. Wenn der Kaffee hochkochte und sich sein Duft in der ganzen Wohnung verbreitete, wurde auch die übrige Familie langsam wach. Noch schlaftrunken trafen wir uns am weiss gedeckten Tisch. Eine Kerze brannte; selbst gemachter Zopf und Gipfeli, Käse, Aufschnitt und Orangensaft machten aus dem späten Frühstück ein beinahe festliches Ereignis. Mein Vater nannte es «Zmo-Zmi». Andere nannten es Brunch.

Jetzt, wo es draussen langsam ungemütlich wird, bietet sich ein Brunch am Wochenende mit Partner, Freunden oder Familie wieder besonders an. Der Brunch, ein aus den englischsprachigen Begriffen «breakfast» und «lunch» zusammengesetztes Wort, ist eine Erfindung aus dem England des späten 19. Jahrhunderts. Er bezeichnet ein spätes, ausgedehntes Frühstück, das nahtlos in ein Mittagessen übergeht: eben ein «Zmorgen-Zmittag» oder «Zmo-Zmi». In den 1930er-Jahren wurde der Brunch auch in den USA populär. Auch hierzulande ist er längst angekommen.

Auswärts brunchen

Vor einigen Jahren verlegte man den Brunch dann mit Vorliebe von zu Hause in die lokalen Cafés und Restaurants. Diese warten inzwischen mit einem üppigen oder nicht ganz alltäglichen Frühstücksangebot auf, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Üppig sollte es ohnehin sein, denn ein Brunch zieht sich oft über mehrere Stunden hin und bleibt manchmal die einzige Mahlzeit am Tag. Häufig bekommt man ihn auswärts deshalb à discrétion. Eines muss er nämlich: satt machen.