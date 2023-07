Beförderung Die Pallas Kliniken Olten haben mit Christoph Tappeiner einen neuen Co-Chefarzt Der bisherige Leiter der Hornhautbank der Keradonum Stiftung wird neuer Co-Chefarzt der Pallas Kliniken Olten: Christoph Tappeiner arbeitet seit 2021 bei der Augenklinik mit über 17 Standorten in der gesamten Schweiz.

Die Pallas Kliniken Olten befinden sich beim Sälipark. Bild: Bruno Kissling

Christoph Tappeiner wurde von der Geschäftsleitung der Pallas Klinken per 1. August 2023 zum neuen Co-Chefarzt der Pallas Klinik Olten ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Zusammen mit Tamer Tandogan wird der Schweizer mit Südtiroler Wurzeln das Augenzentrum und die Augenklinik in Olten leiten.

Christoph Tappeiner ist neuer Co-Chefarzt Leitung bei den Pallas Kliniken Olten. Bild: zvg/Fabio Baranzini

Als Facharzt für Augenheilkunde mit dem Schwerpunkt Ophthalmochirurgie deckt er ein breites Spektrum der Augenheilkunde ab und hat sich laut Mitteilung auf entzündliche Augenerkrankungen, Krankheiten des vorderen Augenabschnitts und die Laserchirurgie von Fehlsichtigkeiten spezialisiert.

Der Schweizer mit Südtiroler Wurzeln absolvierte sein Studium an der Medizinischen Universität Innsbruck und verfasste seine Doktorarbeit an der Universität in Bern. Nach seiner Assistenzarztzeit in Deutschland, Österreich und in der Schweiz hat er für viele Jahre als Oberarzt und dann als leitender Arzt am Inselspital in Bern gearbeitet.

2021 wechselte Christoph Tappeiner zu den Pallas Kliniken

Im Juli 2021 wechselte er zu den Pallas Kliniken. Durch seine langjährige klinische und wissenschaftliche Erfahrung und durch Forschungsaufenthalte am Uveitis-Zentrum in Münster sowie am deutschen Rheuma-Forschungszentrum an der Charité in Berlin hat sich Prof. Tappeiner als Spezialist für entzündliche Augenerkrankungen und Hornhauterkrankungen etabliert. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit und der medizinischen Lehre wurde er an der Universität Bern zuerst zum Privatdozenten und dann zum assoziierten Professor ernannt.

Mit viel Einsatz habe Tappeiner in den letzten eineinhalb Jahren neben seiner klinischen Tätigkeit interimistisch als medizinischer Leiter und Geschäftsführer die Hornhautbank der Keradonum Stiftung geleitet, heisst es. Diese leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgung mit Hornhauttransplantaten auch für die Patientinnen und Patienten der Pallas Kliniken.