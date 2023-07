Badeunfall Nach tödlichem Unfall in Oltner Badi: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung Im Juni ist ein dreijähriger Junge nach einem Badeunfall in Olten gestorben. Nun steht der Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Raum.

Der Junge wurde im Auffangbecken der Rutschbahnen gefunden. Bruno Kissling

Mitte Juni ereignete sich in der Badi Olten ein tödlicher Badeunfall. Nun hat die Solothurner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen rund um den Tod des dreijährigen Jungen aufgenommen. Wie «20 Minuten» schreibt, werde wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen ermittelt.

Ob sich die Untersuchungen gegen die Eltern des Jungen richten, wurde gegenüber dem Onlineportal nicht bestätigt. Man mache keine Angaben zu beschuldigten Personen, hiess es bei der Medienstelle der Staatsanwaltschaft.

Wenige Tage nach Unfall verstorben

Zum Unfall kam es am 17. Juni. Der Junge wurde dabei im Auffangbecken der Rutschbahnen aufgefunden. Anwesende leisteten erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen und das Kind in kritischem Zustand in ein Spital geflogen wurde. Dort erlag der Junge wenige Tage später seinen Verletzungen.