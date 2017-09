Der 19-jährige Lenker war am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der Löchlistrasse in Richtung Däniken unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Wie die Kantonspolizei mitteilt, geriet er im Bereich einer leichten Rechtskurve auch noch unbekannten Gründen zu weit nach links. Um das zu korrigieren, machte er eine Lenkbewegung nach rechts und bremste. Dadurch brach das Heck des Fahrzeuges aus und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto. In der Folge prallte es am rechten Fahrbahnrand gegen eine Böschung und überschlug sich. Schliesslich kam es auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Lenker konnte das Auto leicht verletzt selbstständig verlassen. Wegen auslaufendem Motorenöl musste die Feuerwehr Däniken aufgeboten werden. Das Auto erlitt einen Totalschaden und musste abtransportiert werden.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Löchlistrasse während rund 15 Minuten gesperrt werden. (kps/chg)