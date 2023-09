Ausgezeichnet Weil er der Schweizer Literatur den Humor schenkt: Pedro Lenz erhält Preis Der internationale Jonathan-Swift-Preis 2023 geht an den Oltner Schriftsteller. Die Übergabe findet im Herbst in Zürich statt.

Erhält den internationalen Jonathan-Swift-Preis: Schriftsteller Pedro Lenz. Patrick Lüthy

Der internationale Jonathan-Swift-Preis für satirische und komische Literatur geht in diesem Jahr an den Oltner Schriftsteller Pedro Lenz. Die Jury, bestehend aus dem Autor Charles Lewinsky, der Verlegerin Nelleke Geel und dem Büchermacher Gerd Haffmans, schreibt in ihrer Begründung: «Pedro Lenz schenkt der Schweizer Literatur den Humor, und dem Schweizer Humor die Literatur.» Dafür verleihe ihm die Jury diese Auszeichnung. Der mit 20'000 Franken dotierte Preis wird am Vormittag des 19. November 2023 im Literaturhaus Zürich übergeben.

Zu den bisher mit dem internationalen Jonathan-Swift-Preis Geehrten zählen unter anderen Torsten Sträter, Yasmina Reza oder David Sedaris. Zum ersten Mal wurde der Preis 2015 an die österreichische Autorin Eva Menasse verliehen. (otr)