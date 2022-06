Konrad «Kinokoni» Schibli (*1969) stammt aus einer Kino-Familie, die auf Bruno Schibli zurückgeht. Dieser baute im Jahr 1926 das Kino Palace in Olten. 1974 übernahm Bruno Schiblis Sohn Peter das Palace, später kamen weitere Kinos hinzu. Konrad, der Sohn von Isabelle und Peter Schibli, ist im und über diesem Betrieb aufgewachsen. Schon mit sechs Jahren hat er mitgearbeitet und Familien bei Kindervorstellungen an die Plätze begleitet. Später hat er ein Filmwirtschaftsstudium in Los Angeles absolviert. 1998 übernahm er den elterlichen Betrieb. In den letzten 20 Jahren baute Kinokoni diesen zu einem regionalen Kino-Imperium aus. Ihm gehören die Kinos Kinokoni (vier Säle) und Capitol in Olten sowie das Youcinema mit sechs Sälen in Oftringen. Konrad Schibli ist verheiratet und Vater von drei Töchtern.