Ausbau Glasfasernetz für Fulenbach: Schnelles Internet bis in die Wohnung Nicht nur bis zur Strasse, sondern bis nach Hause – für ein flächendeckendes Glasfasernetz spannt die ComNet Fulenbach AG mit der Swisscom zusammen.

Fulenbach erhält ein neues Glasfasernetz. Bild: Bruno Kissling

In Fulenbach entsteht ein neues Glasfasernetz, wie die Gemeinde mitteilt: Die ComNet Fulenbach AG und die Swisscom haben dafür, nach neunmonatiger Verhandlungsphase, den Vertrag für eine langfristige Glasfaserkooperation unterzeichnet.

Das Glasfasernetz wird flächendeckend und bis in die Wohnungen realisiert – «Fibre to the Home» (FTTH) genannt. In vielen Gemeinden gelangt das Glasfasernetz nur bis zur jeweiligen Strasse, also «Fibre to the Street». FTTH ermögliche eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 10 Gigabits pro Sekunde, was etwa erlaube, ein durchschnittliches Fotoalbum in der Grösse eines Gigabytes in 0,8 Sekunden herunterzuladen.

Im Frühjahr 2024 soll das Netz bereit sein

Das sei nötig, denn der Anschluss an die digitale Welt sei aus Sicht der Gemeinde für die Bevölkerung und die Wirtschaft unverzichtbar. «Viele internetbasierte Anwendungen und der gestiegene Medienkonsum führen dazu, dass Private wie auch Unternehmen immer höhere Bandbreiten benötigen», heisst es in der Mitteilung.

Die Kosten übernehmen die ComNet, eine Gesellschaft der Elektra Fulenbach, sowie die Swisscom im Zuge des Kooperationsmodells. Die Gemeinde Fulenbach koste die Umsetzung und der Bau des neuen Glasfasernetzes nichts, sagt Gemeindepräsident Thomas Blum auf Anfrage:« Es wird dafür kein Steuerfranken ausgegeben.» Auch für die Einwohnerinnen und Einwohner seien Anschlüsse und allfällige Arbeiten grundsätzlich kostenlos: «Bis ins Wohnzimmer», betont Blum.

Wie die Gemeinde weiter schreibt, können die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Unternehmen mit dem neuen Glasfasernetz auswählen, bei wem sie ihr Abo abschliessen wollen, denn das Netz soll allen Dienstanbietern zur Verfügung stehen. Voraussichtlich im Frühjahr 2024 soll die Swisscom-Kundschaft das schnelle Internet nutzen können. (otr)