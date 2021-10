Aus der Altstadt Die AKB zieht an die Baslerstrasse 1 in Olten Die Aargauische Kantonalbank verlässt per Anfang 2023 die Oltner Altstadt.

Die Liegenschaft an der Baslerstrasse 1 in jetzt i nBesitz der AKB Urs Huber

Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat die Liegenschaft Baslerstrasse 1 in Olten erworben. Dies teilt das Bank­institut in seiner gestrigen Medienmitteilung mit. Das über 100-jährige markante Gebäude an der Ecke Baslerstrasse/Konradstrasse wird demnach ab Frühjahr 2022 zum neuen Regionalsitz umgebaut.

Immerhin: Die AKB bleibt in Olten. Diese Frage hatte sich letztmals gestellt, als im Januar 2021 bekannt wurde, die Liegenschaft Hauptgasse 29 stehe zum Verkauf. Seit November 1999 war die AKB dort heimisch gewesen. Ob die AKB weiterhin dort bleiben werde: Diese Frage wurde damals nicht beantwortet. Nur so viel: Unabhängig von den jeweiligen örtlichen Begebenheiten und sich verändernden Bedingungen sei die Bank grundsätzlich immer wieder mal daran, andere Möglichkeiten zu prüfen, hatte Mediensprecherin Christine Honegger damals diese Zeitung wissen lassen. Und: «Wir bleiben in Olten», liess sich die Mediensprecherin weiter zitieren.

Baubeginn im Frühling 2022

Die umfangreichen Bauarbeiten für den neuen Regionalsitz der AKB in Olten an der Baslerstrasse 1 beginnen in den Frühlingsmonaten 2022. Der Umzug vom aktuellen Standort an der Hauptgasse 29 und die Eröffnung erfolgen dann voraussichtlich Anfang 2023. «Mit dem Kauf der Liegenschaft bekennt sich die AKB klar zum Standort Olten und führt damit die über 20-jährige Erfolgsgeschichte weiter», ist der Medienmitteilugn weiter zu entnehmen. «Es gehört zur Strategie der AKB, ihre Filialen in eigenen Liegenschaften unterzubringen», erklärt Christine Honegger weiter.

Die AKB wird das Haus ab Frühling 2022 im Eigentum und nach dem Umbau vollständig für den Eigenbedarf nutzen. «Es dürfte schwierig sein, das Haus während der Umbauphase für andere Zwecke vorzusehen», führt die AKB aus. Wie sich die Situation für die aktuell Nutzenden entwickeln wird, steht noch offen.