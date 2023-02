Aufgeschnappt Fachkräftemangel in unerwarteten Berufszweigen: Fulenbach sucht nach einem Rasenmäh-Beauftragten Die Gemeinde Fulenbach sucht eine neue Fachkraft: Einen Rasenmäh-Beauftragten. Rund 300 Arbeitsstunden fallen pro Jahr an.

Eine Fulenbacher Wiese in Frühlingsblüte: Damit die Rasenplätze der Gemeinde nicht überwuchern, pflegt ein gemeindeeigener Rasenmäh-Beauftragter den Rasen. Bruno Kissling

Der Fachkräftemangel weitet sich offenbar in unerwartete Branchen aus: Die Gemeinde Fulenbach sucht seit rund einer Woche per Inserat auf ihrer Website nach einem neuen Rasenmäh-Beauftragten. Die offene Stelle ist schnell umschrieben: «Bewirtschaftung von Rasenflächen in Fulenbach.» Zweimal die Woche fallen Arbeitseinsätze an, allerdings nur von März bis ungefähr Oktober. Ob spezielle Qualifikationen erwartet werden, führt die Anzeige nicht aus.

Die Gemeinde erklärt auf Anfrage, dass die Stelle rund 300 Arbeitsstunden im Jahr umfasse und pro Stunde bezahlt werde. Der Rasenmäh-Beauftragte ergänze den Abwart des Schulhauses. Diese Fulenbacher Lösung sei historisch gewachsen.

Zwei Rasenmäh-Beauftragte gab es in Fulenbach bisher, beide hatten die Stelle für je etwa zehn Jahre inne. Laut Gemeinde läuft die Suche nach dem dritten in der Reihe gut: Es seien bereits einige Bewerbungen eingegangen von Personen, die über die nötige Zeit und Flexibilität verfügen.

Fulenbach kann also aufatmen: Die Stelle wird wohl ohne Probleme wieder besetzt. Und man ist erleichtert, dass der Fachkräftemangel den Berufszweig der Rasenmäh-Beauftragen anscheinend noch nicht erreicht hat.