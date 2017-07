Der EHC Olten bekommt eine neue Führung: Gleich ein zehnköpfiges Gremium mit dem Oltner Unternehmer Marc Thommen an der Spitze soll den EHCO in die Zukunft führen. Sportredaktor und EHCO-Kenner Marcel Kuchta schreibt in seinem Kommentar von einer «Traumlösung».