Amtsgericht Olten-Gösgen Der Mühlegasse-Schütze erhält 8 Jahre aufgebrummt Das Amtsgericht Olten-Gösgen fällt den Schuldspruch gegen einen 49-jährigen Mann wegen versuchter vorsätzlicher Tötung in Olten.

Exklusiv für Abonnenten

Schussabgabe an der Mühlegasse im Januar 2015; jetzt ist der Schütze zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Bruno Kissling

Das Amtsgericht Olten-Gösgen hält Albin D.* für schuldig, in der Nacht auf den 24. Januar 2015 auf der Oltner Mühlegasse Bogdan L.* mit einem Streifschuss verletzt zu haben. Es folgt in den wesentlichen Punkten der Staatsanwaltschaft, die dem Beschuldigten versuchte vorsätzliche Tötung, Raufhandel und mehrfaches Vergehen gegen das Waffengesetz vorwirft.

Freigesprochen wird er lediglich vom Vorhalt der Urkundenfälschung; die ebenfalls aufgelistete Beschimpfung sei verjährt, urteilt das Gericht. Das Strafmass lautet auf acht Jahre Freiheitsstrafe unbedingt plus eine auf drei Jahre bedingte Busse von 140 Tagessätzen à 60 Franken. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre Gefängnis gefordert. Der 49-jährige Albin D., der sich bis auf 25 Tage Untersuchungshaft immer auf freiem Fuss befand, sitzt bereits in Sicherheitshaft.

Keine einfache Angelegenheit

Der Fall war für das Amtsgericht nicht einfach zu beurteilen. Weder hatte man in der verhängnisvollen Januarnacht 2015 den Täter in flagranti erwischt, noch konnte die Tatwaffe oder Patronenhülsen sichergestellt werden. Ebenfalls gibt es keine Personen, die eindeutige Aussagen zum Tathergang machten.

Erschwerend kam hinzu, dass das Gutachten der Rechtsmedizin der Universität Basel zur Kopfwunde umstritten ist. Die Experten hatten die mutmassliche Streifschusswunde lediglich aufgrund qualitativ schlechter Fotos der genähten Wunde beurteilen können. Bilder der unversorgten Wunde existieren keine. Das Amtsgericht bildete sich seine Meinung, indem es eine Gesamtwürdigung der Indizien und Beweismittel vornahm. Beispielsweise wurden Schmauchspuren am T-Shirt des Opfers und an gefundenen Handschuhen sichergestellt.

Miteinbezogen wurden ausserdem die Aussage des Opfers, das den Beschuldigten klar identifizierte, und mehrere Aussagen von Drittpersonen. Und nicht zuletzt wurden Albin D. seine widersprüchlichen Aussagen zum Verhängnis, so dass das Gericht zur Überzeugung gelangte, dass sich das Geschehen so zugetragen hatte, wie in der Anklageschrift beschrieben.

Erst nach Rückkehr in die Schweiz verhaftet

Diese Zeitung berichtete bereits Mitte März in einem zweiteiligen Beitrag über die Gerichtsverhandlung. Der jetzt ­verurteilte Albin D. konnte demnach erst drei Monate nach der Tat verhaftet werden, nachdem er aus seinem Heimatland Kosovo in die Schweiz zurückgekehrt war.

D. machte in der Folge geltend, er sei zum Tatzeitpunkt gar nicht in der Schweiz gewesen, sondern in seiner Heimat. Als Beleg hatte er seinerzeit einen Einreisestempel in seinem Pass vorgelegt, der, wie weitergehende Ermittlungen ans Tageslicht brachten, allerdings gefälscht war.

Schliesslich gestand Albin D. dann auch, zum Zeitpunkt der Tat effektiv in Olten gewesen zu sein, einen Knall wie der einer Petarde gehört, sonst aber nichts weiter mitbekommen zu haben.

Auch das Opfer kommt an die Kasse4

Auch Opfer Bogdan L. muss zahlen Zusätzlich zur Haftstrafe und der Busse verurteilt das Gericht Albin D. zur Übernahme der Verfahrenskosten in der Höhe von 37'786.60 Franken. Das ­Opfer Bogdan L. kommt ebenfalls nicht ungeschoren davon.

Weil er die Vorladung, am ­ersten Tag der Hauptverhandlung als Zeuge auszusagen, einfach sausen gelassen hatte und sich erlaubte, einen Tag später zu erscheinen, brummte ihm das Gericht schliesslich eine Ordnungsbusse von 600 Franken auf.

* Name geändert