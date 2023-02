Amtei Olten-Gösgen Nationalratswahlen: Grüne schicken Oltner Duo ins Rennen Mit dem bisherigen Felix Wettstein und Kantonsrätin Marlene Fischer, beide aus Olten, werben die Grünen der Amteipartei um zwei Mandate im Nationalrat.

Felix Wettstein und Marlene Fischer. zvg

Die Grünen der Amtei Olten-Gösgen gehen mit zwei Kandidierenden ins Rennen um Sitze im nationalen Parlament, wie die Partei mitteilt. Nominiert wurden Kantonsrätin Marlene Fischer (Olten) und Nationalrat Felix Wettstein (Olten). Am Nominationsanlass der Amteipartei gaben die beiden Einblicke in Themen, die sie in Bern vorantreiben möchten.

Das Herzensthema der 26-jährigen Kantonsrätin Marlene Fischer ist die konkrete Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in der Baubranche. Für die Umweltnaturwissenschafterin MSc ETH auch aus Klima- und Landschaftsschutzgründen ein grünes Kernanliegen.

Als Nationalrat hat Felix Wettstein schon mehrere Vorstösse zur Kreislaufwirtschaft lanciert, am Nominationsanlass berichtete er jedoch über Kosten und Qualität des Gesundheitswesens. Er setzt sich dafür ein, dass die Stimme der Konsumentinnen und Konsumenten, der Prämienzahlenden sowie der Patientinnen und Patienten mehr gehört wird. Wettstein kandidiert ebenfalls für den Ständerat. Die Grünen wollen den frei werdenden Sitz von Roberto Zanetti besetzen. (otr)