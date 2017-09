Als 1798 die Franzosen in die Schweiz einmarschierten, begrüssten dies die Oltner. Die Einwohner der damaligen Untertanenstadt der Republik Solothurn «feierten die Franzosen als Befreier», beschrieb es Stadtarchivar Marc Hofer an der am Samstagabend abgehaltenen Vernissage zur Sonderausstellung «Olten regiert sich selber!» von Stadtarchiv und Historischem Museum. Aufgrund des Umbaus in Letzterem wurde der Anlass im Kunstmuseum abgehalten. Die Zeit der Französischen Revolution und der damit verbundene französische Einmarsch in die Schweiz waren der Beginn politischer Entwicklungen, die letztlich zum Selbstregierungsrecht Oltens führten.

Bis zu dieser Selbstregierung brauchten die Oltner dann allerdings noch etwas Geduld. Die durch die französische Einflussnahme (Olten erreichten die Truppen Napoleons am 8. März 1798, nachdem Bern und Solothurn kapituliert hatten) ermöglichte Errichtung der Helvetischen Republik änderte die Machtverhältnisse zunächst nur kurzfristig. Während dieser Zeit (1798-1803) «durften die Gemeinden sich als ‹Munizipalitäten› neu konstituieren und selber verwalten», schreibt Hofer in den diesjährigen Oltner Neujahrsblättern.