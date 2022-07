Abschlussfeier Olten: Berufsmaturandinnen und -maturanden, Kaufleute und Detailhändlerinnen und -händler diplomiert Am Freitag konnten die Diplomfeiern der Kaufmännischen Berufsfachschule KBS Olten nach zwei Jahren Unterbrechung wieder im festlichen Rahmen des Stadttheaters Olten durchgeführt werden. Erstmals fand am Morgen auch die Feier der Berufsmaturandinnen und -maturanden im Stadttheater statt, gemeinsam mit der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule GIBS organisiert.

Feierliche Momente im Stadttheater Olten: Berufsmaturandinnen und -maturanden, Detailhändlerinnen und -händler sowie Kaufleute wurden diplomiert. zvg

Nach zwei Jahren konnte endlich wieder auf der grossen Bühne gefeiert werden. Georg Berger, Direktor BBZ Olten, lobte in seinen Grussworten zur Eröffnung der Berufsmaturitäts-Feier vor allem die bemerkenswerten Leistungen, die während der vergangenen Jahre in dieser turbulenten Zeit abgerufen wurden. Alle Diplomand/-innen hätten die Studierfähigkeit an der Fachhochschule mehr als nur verdient, zeigten diese doch ein hohes Mass an Selbstständigkeit und Motivation im Erwerb von neuem Wissen.

In seiner Diplomrede blicke Marco Kissling, der vor rund 20 Jahren in Olten die BM absolvierte und heute bei Wincasa in Zürich arbeitet, auf seinen eigenen Werdegang zurück. Er sieht das Diplom als Ticket dazu, den eigenen Weg zu finden und die Welt zu entdecken.

Die besten Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden. zvg

Für das nun Kommende gab er den Absolventinnen und Absolventen drei Tipps mit, die sich auf seinem Weg herauskristallisiert haben: Kreativpausen seien nötig, um nachdenken zu können; die Selbstbestimmung über das Leben und die Umstände zentral für das eigene Glück und ein bisschen Rebellion brauche es permanent, um aktiv die eigene Zukunft zu gestalten.

Luca Nembrini und Werner Jordi, Leiter der Berufsmatura des BBZ Olten, hatten nach dem Auftakt das Vergnügen, den Höhepunkt des Morgens zu gestalten. Ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Lebensweg sei geschafft und nun stünden ihnen alle Türen offen, wie Luca Nembrini betonte.

Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden BM1 Wirtschaft Ajroja, Donika, Grenchen; Carabantes Pineda, José Antonio, Lostorf; Dettwiler, Sina Rahel, Windisch; Deva, Luan, Oberbuchsiten; Falci, Flavia, Dulliken; Glisic, Teodor, Olten; Hagmann, Eliane, Luterbach; Huwiler, Ramona, Wolfwil; Jäggi, Jeremias Victor, Härkingen; Kogler, Timon Miro, Lostorf; Margraf, Kathrin, Oftringen; Moradi, Nazamin Nina, Dulliken; Riesen, Larissa, Lostorf; Schlup, Kilian, Subingen; Schneider, Valentin, Olten; Uthayakumaran, Janagan, Hägendorf. BM2 Wirtschaft Abdirahman, Nasra, Olten; Buchmann, Célina, Lostorf; Campisi, Giampiero, Kappel SO; Fürholz, Patricia, Kappel SO; Gaugler, Valentin, Füllinsdorf; Jambresic, Enola, Oensingen; Kika, Blerta, Trimbach; Porreca, Ilaria, Dulliken; Probst, Denise, Mümliswil; Schaub, Nico, Dornach; Tafaj, Saranda, Dulliken; Vidovic, Nikola, Oensingen; Weller, Madelaina Jasmin, Lostorf; Zekolli, Julian, Starrkirch-Wil. BM2 Dienstleistungen Bertenghi, Anina, Lüsslingen; Biedermann, Petra, Olten; Brutsche, Nina, Kestenholz; Burkhard, Kimberly Jane, Subingen; El-Hamdi, Karima Angela, Balsthal; Hafner, Jaqueline Nadja, Niederbuchsiten; Hunziker, Jan, Brugg AG; Kocak, Delal, Derendingen; Lanni, Alex Dominik, Winznau; Marti, Yannick, Lüterswil; Pizzulli, Anna-Eleonora, Bettlach; Scherrer, Cédric Noah, Obergösgen; Triarico, Davide, Olten; Wernle, Eliécer, Gretzenbach; Wolff, Selina, Niederbuchsiten. BM2 Technik Bitterli, Severin Fabian, Kappel SO; Gander, Corinne, Stans; Hohenfeld, Dominic, Balsthal; Hubler, Manuel, Balsthal; Hunziker, Jascha Nils, Läufelfingen; Kiener, Denis, Lohn-Ammannsegg; Menth, Gian Raphael, Kestenholz; Meyer, Selina, Birmenstorf AG; Murabito, Alessio, Oftringen; Rösti, Laura, Langendorf; Ruff, Linda Shania, Lampenberg; Steiner, Matthias Nabil, Bettlach. BM2 Technik Gasser, Shirley, Wangen b. Olten; Jäggi, Colin, Niederbuchsiten; Kasanga, Daniel, Trimbach; Luppi, Jan, Härkingen; Schumacher, Lukas, Wangen b. Olten; Stebler, Saskia, Trimbach; Vogel, Fabian Yanik, Hägendorf; Zemp, Andrea, Hägendorf. BM2 Gesundheit-Sozial Typ Gesundheit Ackermann, Judith, Fulenbach; Bolli, Kathrin, Luterbach; Brunner, Aomi, Balsthal; Danjuma, Kevin, Egerkingen; Danz, Stefanie, Flumenthal; Fernandez, Jessica, Bettlach; Gfeller, Jessica, Härkingen; Häfliger, Anika, Neuendorf;

Meister, Leona, Derendingen; Niggli, Kevin, Oensingen; Novakovic, Kristina, Zuchwil; Oppliger, Marisa, Hägendorf; Rothenbühler, Lukas, Recherswil; Schnider, Tim, Luterbach; Selmoni, Luana, Oekingen; Stampfli, Romy, Flumenthal; Walter, Leandra-Victoria, Biberist; Zaid, Lidia, Gerlafingen. BM2 Gesundheit-Sozial Typ Soziale Arbeit Bachmann, Gian Reto, Olten; Blanc, Michelle, Solothurn; Demirtas, Selin, Oensingen; Guggisberg, Max Simon, Subingen; Hauck, Rahel, Oensingen; Ischi, Louis Dimitri, Biberist; Jitlamai, Saijai, Endingen; Jost, Adriana-Michelle, Dulliken; Karakaplan, Sinan, Solothurn; Ruch, Gina-Maria, Grenchen; Schenk, Ilona, Wangen b. Olten; Speiser, Selina, Subingen; Stemmer, Guy, Solothurn; Stettler, Selina, Solothurn; Vögtli, Céline, Hochwald; Willi, Jasmine Anna, Schnottwil; Winterstein, Vasiliki, Balsthal. BM2 Gestaltung Brunner, Dana, Balsthal; Castiglione, Alessia, Zuchwil; Chieng Huong, Jin, Olten; Graf, Sebastian, Solothurn; Hummel, Sarah, Kestenholz; Iseli, Sophia, Kestenholz; Kaser, Jill, Olten; Kästli, Sarah, Olten; Marti, Janis, Hägendorf; Schibli, Linda, Olten; Schulthess, Leo, Olten; Steiner Robin, Oensingen.

Diplomfeier Kaufleute

Christoph Henzmann, Rektor der KBS Olten, sprach am Nachmittag den insgesamt 112 diplomierten Kaufleuten aus dem E-Profil und B-Profil seine Gratulation aus.

Als Vertreter des Industrie- und Handelsvereins Region Olten IHVO hielt Toni Zaugg die Gastrede der Feier. Er betonte die unersetzlichen Erfahrungen, die in den Lehrjahren für das Leben gesammelt wurden, aber stellte den Abschluss der Berufslehre erst an den Anfang der Lebensschule, die den Diplomierten noch bevorstünde.

Die besten Kaufleute. zvg

Sein Appell an die jungen Kaufleute war es einerseits, das erlangte Diplom mit Stolz zu bewahren und es andererseits als Ausgangspunkt einer vielfältigen Karriere zu sehen, für die es hervorragende Aussichten schaffe.

Kaufleute B-Profil Ammann, Michael, Neuendorf; Beer, Márcio, Wangen b. Olten; Boppart, Luca, Stüsslingen; Di Pasquale, Alessandro, Niedergösgen; Catanzaro, Mario, Aarburg; Dijkstra, Sven, Trimbach; Eigenmann, Joel, Gunzgen; Feraj, Shkurt, Buchs AG; Gashi, Betim, Trimbach; Gnanapiragasam, Tharsiga, Schönenwerd; Haueter, Nick Lars, Rüttenen; Herzog, Deborah, Hägendorf; Imperia, Luca Bruno, Lostorf; Jahiu, Linda, Luterbach; Jaun, Angela Natalie Lea, Lostorf; Lenz, Julijan Jose-Franziscó, Gümligen; Mazlum, Jeyan Sarp, Oftringen; Morina, Fitore, Dulliken; Müller, Noëlle, Lostorf; Plüss, Benjamin, Gretzenbach; Purtschert, Elin Sara, Däniken SO; Rasu, Sujani, Schönenwerd; Restivo, Lorenzo, Niedergösgen; Schwarzenbach, Lena, Biberist; Seifert, Pauline, Hägendorf; Simeoli, Vanessa, Kaisten; Spadanuda, Debora, Lostorf; Tedros, Heran, Hägendorf; Ukaj, Monika, Dulliken; Veljkovic, Luka, Wangen b. Olten; Veras, Alessia, Fulenbach; Zamarian, Nadia, Rothrist; Zimmermann, Julia, Rothrist. Kaufleute E-Profil Aljiji, Dafina, Dulliken; Allemann, Manuela, Welschenrohr; Alm, Constantin, Aarburg; Ammann, Fabian, Fulenbach; Arnold, Anita, Bellach; Aylakdurmaz, Eren, Hägendorf; Beka, Ridvan, Rothrist; Beyeler, Isabelle, Egerkingen; Bishaws, Simona, Luzern; Bitterli, Tabea, Egerkingen; Bobst, Thomas, Aedermannsdorf, Brao Meris, Oberentfelden; Brun, Mirjam Sophia Enya, Dulliken; Buck, Kevin, Egerkingen; Danjuma, Justin, Egerkingen; Diriwächter, Julia, Egerkingen; Dubi, Ilana, Oensingen; Egger, Silvan Pierre, Lostorf; Fauquex, Maurice, Niedergösgen; Felber, Andrea, Egerkingen; Fluri, Alicia, Mümliswil; Freyvogel, Tim, Olten; Gjokaj, Alexander, Wolfwil; Grütter, Lena, Olten; Hasani, Laura, Trimbach; Hassan, Kareem Wathig Omer, Hägendorf; Hermann, Annika, Lommiswil; Hoxhaj, Aurela, Egerkingen; Huber, Ashanty, Trimbach; Imeri, Endrit, Niedergösgen; Isufi, Blendi, Trimbach; Kaplan, Zehra, Dulliken; Kazimi, Demir, Dulliken; Kissling, Neel Bastian, Wolfwil; Koch, Tobias, Laupersdorf; Kofmel, Nadine Lisa, Deitingen; Kündig, Chiara, Olten; Künzle, Ramon Julian, Härkingen; Künzle, Ivana, Schinznach Dorf; Kuoni, Aengi, Härkingen; Laski, Laura, Trimbach; Lisser, Larissa, Ramiswil; Luterbacher, Anja, Niederbuchsiten; Lüthi, Delia Larissa, Hägendorf; Mahmudi, Venera, Uerkheim; Marti, Laura, Riedholz; Mathys, Lina, Zofingen; Merkli, Fiona Patricia, Wettingen; Morina, Arita, Oberentfelden; Morrone, Rebecca, Niedergösgen; Müller, Nina, Niederbuchsiten; Müller, Nico Ambrosi, Egerkingen; Nussbaumer, Larissa Lisa, Mümliswil; Obrist, Sarah Elena, Schönenwerd; Öztürk Zümranur, Gelterkinden; Peter, Julia Romana, Kappel SO; Pizzolante, Chiara, Oftringen; Poobalachandran, Thanush, Trimbach; Ripa, Saria Elisa, Strengelbach; Rosamilia, Tobias, Schönenwerd; Rüede, Leander Roger, Kirchdorf AG; Sadiku, Xhenete, Dulliken; Sahin, Bahadir, Trimbach; Scalia, Alessia Maria, Schönenwerd; Schumacher, Janick, Strengelbach; Schwager, Leandra Noëlle, Kölliken; Sengül, Rojin, Unterentfelden; Stampfli, Simon, Hubersdorf; Studer, Noa, Dulliken; Vejseli, Ajla, Wangen b. Olten; von Allmen, Deborah, Egerkingen; Wagner, Yanick, Wisen SO; Wermelinger, Nick, Winznau; Wey, Rebecca, Kappel SO; Wittwer, Vivien, Neuendorf; Zeltner, Elena, Niederbuchsiten; Zenku, Emine, Obergösgen; Zeqiri, Vanesa, Starrkirch-Wil. Kaufleute Art. 32 NHB D’Auria, Francesca, Gunzgen

Tamara Winkler, Prorektorin KBS und Abteilungsleiterin KV, hatte im Anschluss das grosse Vergnügen, die Namen der frisch diplomierten Kaufleute zu verlesen, während die sichtlich stolzen Klassenlehrpersonen die Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse EFZ an die Diplomierten übergaben.

Einen Extra-Applaus verdienten sich die Absolventinnen und Absolventen mit den besten Leistungen des Abschlussjahrgangs. Dank des Engagements der Sponsoren konnten diese hervorragenden Abschlüsse mit Geldpreisen, Gutscheinen und Blumen prämiert werden.

Diplomfeier Detailhändlerinnen und Detailhändler

Am Abend konnte wiederum Christoph Henzmann, Rektor der KBS Olten, die Lernenden des Detailhandels im Stadttheater begrüssen und blickte in seinen eröffnenden Worten auf die stürmischen Zeiten zurück, die alle Lernenden während der vergangenen zwei Jahre erlebt haben.

Die besten Detailhänderinnen und -händler. zvg

Speziell im Detailhandel sei der Wandel die einzige Konstante, die die jungen Berufsleute bereits in Bezug auf Digitalisierung und Pandemiegeschehen kennen gelernt hätten, Gerade dieser Wandel eröffne aber auch Chancen, wie der Rektor betonte, so habe eine kürzlich erhobene Auswertung von Stellenanzeigen den Diplomand/-innen der Branche eine Vielzahl von Möglichkeiten in Aussicht gestellt.

Detailhandelsassistentinnen und -assistenten Aljiji, Nadim, Dulliken; Bajrami, Enis, Gretzenbach; Beluli, Ilirjan, Unterentfelden; Elmali, Zerin, Wangen b. Olten; Imbimbo, Lorena Elena, Schönenwerd; Iseni, Ajlina, Olten; Jankovic, Elena, Wolfwil; Kabashi, Rinesa, Aarburg; Kapic, Arijana, Gretzenbach; Kurt, Yusuf, Trimbach; Lopez de la Fuente, Jordan, Dulliken; Marchese Ragona, Noemi, Trimbach; Milic, Stefan, Langenthal; Portner, Tamara, Matzendorf; Ragunathan, Dirishan, Hunzenschwil; Srdanovic, Tanja, Oensingen; Tesfaselase, Sador, Olten Detailhandelsfachleute Abass, Aja, Wangen b. Olten; Abdiu, Kjendrim, Obergösgen; Aktas, Ilkem, Oftringen; Bigler, Dorothea Anna, Orpund; Burun, Hasret, Subingen; Buser, Justin Felix, Niederdorf; Büttler, Laura, Mümliswil; Büttler, Lisa, Laupersdorf; Buzaku, Medina, Wohlen AG; Cordeiro Businger, Ingrid, Obergösgen; Dionisi, Morena, Herbetswil; Duqi, Mergime, Murgenthal; Füglister, Alyiah Dalina, Dottikon; Gülkokan, Neva, Oftringen; Haziri, Mergime, Olten; Hulliger, Nadja, Hägendorf; Kaplan, Mehmet Emre, Oensingen; Kazan, Eren Hasan, Langenthal; Konjevod, Julia, Hägendorf; Llumnica, Redon, Riken AG; Meister, Jasmin, Matzendorf; Pakalic, Aleksandra, Oensingen; Probst, Yannick, Etziken; Rama, Blend, Egerkingen; Ridzal, Ramka, Olten; Rohrer, Florian Johannes, Neuendorf; Schöni, Ronja, Niederbuchsiten; Schulthess, Vanessa Lara, Langenthal; Simon, Chayenne Jennifer, Rothrist; Stojanovic, Mirjana, Rupperswil; Temircan, Kagan, Aarburg; von Arx, Nina Sara, Härkingen; von Burg, Joëlle, Laupersdorf; Vrenezi, Debora, Olten; Walter, Elena, Ramiswil; Weiser, Jana Sharon, Aeschi SO

Als Gastredner dieser Diplomfeier gratulierte Dominik Maegli, Vertreter für das Gewerbe Olten GO, den Anwesenden herzlich. Ihr Beruf sei es, der der Innenstadt Olten ein Gesicht gebe. Er rief die jungen Detailhändler/innen auf, den Moment der bestandenen Lehrabschlussprüfung zu geniessen, diese jedoch nicht als Ziel, sondern vielmehr als Schlüssel zu sehen, mit dem sie viele weitere Türen aufschliessen könnten.

Wenn die Diplomand/-innen ihren weiteren Karriereweg mit Entschlossenheit, Engagement und Freude beschritten, sollten ihnen keine Türen verschlossen bleiben. Gerade in jungen Jahren sei es lohnend, riet Dominik Maegli, die Extrameile zu beschreiten, sich Ratschläge von erfahrenen Berufsleuten einzuholen und nicht vor neuen Herausforderungen zurückzuschrecken.

Bei der anschliessenden feierlichen Übergabe der Diplome durch die Klassenlehrpersonen nahmen insgesamt 17 Detailhandelsassistent/-innen ihr Eidgenössisches Berufsattest in Empfang. Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis erhielten 36 Detailhandelsfachleute unter grossem Applaus der Anwesenden. Auch im Detailhandel wurden die herausstechenden Leistungen besonders gewürdigt: Die Jahrgangsbesten freuten sich über Blumensträusse, Gutscheine und Geldpreise.

Die musikalische Umrahmung aller drei Feiern an diesem Freitag wurde von Talenten der KBS Olten beigesteuert. Sie alle erhielten an diesem Tag ihr eigenes Diplom als Kaufleute: Thomas Bobst am Klavier begleitete Venera Mahmudi, Luka Veljkovic und Simona Bishaws (Gesang), die das Publikum mit bekannten Hits, die sie gefühlvoll arrangiert hatten, begeisterten.

Drei so grosse Feiern an einem Tag wären ohne die Unterstützung und das Sponsoring zahlreicher Firmen aus dem Einzugsgebiet der Schule nicht möglich, wie Christoph Henzmann zum Schluss betonte. Auch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Industrie- und Handelsverein Region Olten und dem Gewerbe Olten bildet eine wichtige Basis für die Diplomfeiern der KBS Olten.