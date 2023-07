Abschluss Das Berufsbildungszentrum Olten feiert einen Tag lang: Das sind die Besten aller Abteilungen und die Namen aller Diplomierten In der Schützi Olten würdigte das Berufsbildungszentrum Olten vergangenen Montag seine diesjährigen Absolventinnen und Absolventen. Die Diplomfeiern für vier Abteilungen begannen am Morgen und dauerten bis zum Abend.

Zum Auftakt der festlichen Anlässe begrüsste Georg Berger, Direktor BBZ Olten, die anwesenden Berufsmaturandinnen und -maturanden und ermunterte diese, mutig und mit Innovationsgeist auf die neuen Herausforderungen zuzugehen, die sich ihnen nach dem Abschluss stellen würden.

Die Diplomrede für die Berufsmaturität hielt sowohl am Morgen als auch am Nachmittag Sina Gisiger, die selbst vor einigen Jahren an der Kaufmännischen Berufsfachschule Olten (KBS) eine kaufmännische Ausbildung mit anschliessender Berufsmaturität abschloss und gegenwärtig ein Studium in Sozialer Arbeit absolviert.

In ihrer Rede liess die junge Frau ihren eigenen Werdegang Revue passieren und hob das grosse Privileg, dass das Schweizer Bildungssystem böte, hervor: «Die Entscheidungsfreiheit und Möglichkeit der Selbstentfaltung ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, schaue man nur in andere Teile der Welt oder auch in die Vergangenheit des eigenen Landes.»

Kein Weg sei vorgezeichnet, es läge an den Absolventinnen und Absolventen selbst, ihre Chancen zu nutzen und die eigene berufliche Leidenschaft zu entdecken.

Die besten Lernenden des Jahrgangs der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule wurden speziell geehrt. Bild: zvg

Die Belohnung für die geleistete Arbeit während der letzten Jahre habe alle in die Schützi gebracht, begann Leiter Berufsmaturität Werner Jordi der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule die Übergabe der Diplome. Die Basis für die Zukunft sei gelegt, und das Diplom erschliesse neue Wege, um die eigene Zukunft zu lancieren. Je einen Blick zurück und einen Blick in die geplante Zukunft wagte Jordi je Klasse, um dann die Diplome und Preise an die Absolventinnen und Absolventen zu übergeben.

Diplomfeier der Berufsmaturität KBS

Luca Nembrini, scheidender Leiter der Abteilung Berufsmaturität der KBS, fand viel Lob für die frischgebackenen Berufsmaturandinnen und -maturanden, bevor er gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen Diplome und Auszeichnungen mit Geldpreisen, Gutscheinen und Blumensträussen für hervorragende Leistungen in Fachbereichen und im Gesamtschnitt überreichte.

Die Besten der Berufsmaturität der Kaufmännischen Berufsfachschule wurden ausgezeichnet. Bild: zvg

Für die musikalische Umrahmung des gesamten Anlasses sorgten neben Saxofonist Fabian Capaldi auch Talente aus den Reihen der Berufsfachschule: Kauffrau-Lernende Alisha Härri sowie Lina Kuduzovic und Larissa Berger, die am selben Abend ihr Diplom als Kauffrauen entgegennehmen durften, begeisterten mit ihren Gesangseinlagen.

Diplomfeier der Kaufleute

Aufgrund der grossen Anzahl von Diplomandinnen und Diplomanden, die ihre kaufmännische Lehre erfolgreich mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis abschliessen konnten, erfolgte die Übergabe der Diplome im B-Profil und E-Profil gestaffelt. Zunächst waren die zwei Abschlussklassen des B-Profils an der Reihe, später gefolgt von der grösseren Gruppe im E-Profil.

Sowohl Tamara Winkler, Prorektorin KBS und Leiterin der Abteilung Kaufmännische Grundbildung, als auch Christoph Henzmann, Rektor der KBS, betonten die Herausforderungen, denen sich die jungen Kaufleute in den letzten drei Jahren stellen mussten. So habe die Ausbildung der 2020er-Klassen mitten in der Pandemie begonnen und sei dann von grossen gesellschaftlichen Themen geprägt gewesen. Die ehemaligen Lernenden hätten also bereits grossen Durchhaltewillen bewiesen und könnten nun bestens gerüstet von den sich bietenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt profitieren.

Reto Spiegel, der als Vertreter des Industrie- und Handelsvereins Region Olten IHVO ebenfalls zum Publikum sprach, gratulierte den Berufsleuten und hob gleichermassen die Möglichkeiten des Wirtschaftsmarktes hervor, die es zu nutzen gelte: überall fehlten qualifizierte Arbeitskräfte, ein hervorragender Ausgangspunkt für die eigene Erfolgsstory.

Die besten Lernenden des Jahrgangs konnten dank der Unterstützung diverser Firmen aus der Region Olten speziell geehrt werden. Bild: zvg

Schliesslich konnten die Kaufleute sichtlich stolz ihr «rotes Büchlein», das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis, entgegennehmen. Einen Extraapplaus verdienten sich Diplomandinnen und Diplomanden mit den besten Leistungen des Abschlussjahrgangs sowohl im B-Profil als auch im E-Profil.

Diplomfeier des Detailhandels

Am frühen Abend folgten schliesslich die Diplomierungen des Detailhandels in der zweijährigen Ausbildung (EBA) und in der dreijährigen Ausbildung (EFZ). Christoph Henzmann blickte in seinen eröffnenden Worten auf die erfolgreiche Lehrzeit zurück und übergab danach unter grossem Applaus den Absolventinnen und Absolventen ihre Diplome. Auch er konnte im Namen diverser Betriebe aus dem Einzugsgebiet der Schule Preise für die besten Leistungen des Jahres übergeben.

Auch beim Detailhandel wurden die Besten geehrt. Bild: zvg

Abschliessend sprach Henzmann als Rektor der KBS im Namen der ganzen Schule allen Beteiligten seinen herzlichen Dank aus: den Lehrpersonen für ihr Engagement, dem Team für die Organisation der gelungenen Feier, allen Gästen und auch den zahlreichen Firmen aus dem Einzugsgebiet der Schule, deren Unterstützung die Prämierung von besonderen Leistungen ermöglichte.