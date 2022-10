Abschiedskonzert Der Jodlerklub Olten verabschiedet sich von seiner Heimat Zusammen mit dem Jodlerklub Gunzgen lanciert der Stadtverein den Jodlerklub Gunzgen-Olten und lädt zum Abschiedskonzert.

Roland Rötheli (rechts) soll Präsident des neuen Vereins werden und René Beck (Präsident Jodlerklub Gunzgen) dessen Vize. zvg

Wie geht die Zauberrechnung? Aus eins mach zwei? Manchmal vielleicht. Doch diesmal ist es andersrum. Aus zwei mach eins. Dafür sorgen der 104-jährige Jodlerklub Olten und der 96-jährige Jodlerklub Gunzgen. Zu Jahresbeginn 2023, so verrät deren Planung, soll der Zusammenschluss vollzogen werden.

Ein Sängermangel, der Rücktritt von Dirigentin Ursula Oegerli und die guten Beziehungen zu Gunzgen haben die Fusion befeuert. Neue Formationen bedingen auch neue Namen: Jodlerklub Gunzgen-Olten heisst der Verein ab kommendem Neujahr. Die in Insiderkreisen am häufigsten gestellte Frage, warum in der frischen Namensgebung erst Gunzgen und dann Olten genannt werde, wird umgehend so beantwortet: «Ausschlaggebend waren – nebst der alphabetischen Reihenfolge – ortsabhängige Bedingungen.»

Bessere finanzielle Bedingungen in Gunzgen

Etwas konkreter: Die finanziellen Rahmenbedingungen sind in Gunzgen eben attraktiver als in der Stadt Olten. Das haben die Oltner zwar mit leisem Zähneknirschen zur Kenntnis genommen, schliesslich aber gesagt: «Schwamm drüber.» Das Jodlerleben geht weiter.

Das bringen Fusionen mit sich: Einmal tritt man als Ursprungsformation ein letztes Mal vors Publikum. So verwundert nicht, dass sich der Präsident des Oltner Vereins, Roland Rötheli, so zitieren lässt: «Der Abschied ist auch mit etwas Wehmut verbunden.»

Abschied nimmt der Jodlerklub Olten am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, in der St. Martinskirche Olten. Natürlich sind die Gunzger auch dabei, zusammen mit weiteren Protagonisten volkstümlicher Klänge. Das Quartett Chutze-flue, das Alphorntrio Echo vom Born sowie das Jodlerduett Therese Roth/Martin Riggenbach sorgen für Intermezzi.

Verabschiedet wird auch Ursula Oegerli, seit 2016 mit der musikalischen Leitung des Jodlerklubs Olten betraut. Ihr Rücktritt komme nicht überraschend, hält der Verein fest: Bereits ein Jahr vor dem Nordwestschweizerischen Jodlerfest 2022 hatte die Dirigentin die Ihren wissen lassen, nach dem Grossanlass das Amt niederzulegen. Neun neue Sängerinnen und Sänger hat sie nach dem 100. Geburtstag des Vereins erfolgreich integriert. Sie gilt als unermüdliche Schafferin. «Hut ab!», so der Kommentar dazu in der kleinen Festschrift.