Aare Energie AG Strompreis steigt in Olten nächstes Jahr um 25 Prozent – zugleich wird aber Strom aus Photovoltaikanlagen besser vergütet Die Aare Energie AG erhöht die Strompreise in Olten deutlich: 300 Franken muss ein Durchschnittshaushalt im nächsten Jahr für die Energie mehr ausgeben. Es gibt verschiedene Gründe dafür.

Die Oltnerinnen und Oltner müssen nächstes Jahr für die Energie tiefer in die Tasche greifen: Der Strompreis steigt für Privatpersonen mit einem Verbrauch bis 100'000 Kilowattstunden pro Jahr um 25 Prozent, wie die Aare Energie AG in einer Mitteilung bekannt gibt. Das heisst, ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4500 Kilowattstunden pro Jahr zahlt 300 Franken mehr.

«Zwei turbulente Jahre mit dramatischen Preisschwankungen haben die Energiemärkte geprägt und die Beschaffungspreise in die Höhe getrieben.»

Für die Preiserhöhung führt der Energieversorger mehrere Gründe an. Zum einen ist der Beschaffungspreis viel höher. Die Aare Energie kauft im Verbund mit weiteren 40 Unternehmen den Strom über drei Jahre verteilt in mehreren Teilmengen ein. «Die Beschaffung für das Jahr 2024 erfolgte mehrheitlich während der Zeit der hohen Handelspreise in den Jahren 2022 und 2023, wobei der resultierende Einstandspreis ungefähr dem derzeitigen Marktpreisniveau entspricht.»

Zum anderen führt der Bund die neue Abgabe namens «Winterreserve» ein. Diese decke die Kosten für die Notfallmassnahmen, um die die Stromversorgung im Winter zu gewährleisten. Ferner erhöht Swissgrid die Gebühren für ihre Systemdienstleistungen. Die Betreiberin des Vorliegernetzes der Aare Energie muss ihre Tarife ebenfalls anheben. «Diese Effekte führen – zusammen mit leicht gestiegenen eigenen Kosten – zu einer Erhöhung des Netznutzungstarifs.»

Vergütung für Photovoltaik-Strom wird angehoben

Im Gegenzug erhöht die Aare Energie den Abnahmepreis für Private mit einer Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung bis 150 Kilovoltampere um 45 Prozent auf 16,3 Rappen pro Kilowattstunde. Der ökologische Mehrwert wird weiterhin mit 4 Rappen pro Kilowattstunde vergütet.

Die Aare Energie rät in der Mitteilung, unabhängig vom jeweiligen Strompreis sei es in jedem Fall vorteilhaft, den eigenen Stromverbrauch zu reduzieren. (otr)