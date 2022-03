8 kilo marihuana Hanf-Indooranlage in Olten ausgehoben – 30-Jähriger wurde festgenommen Bei einer Hausdurchsuchung hat die Kantonspolizei Solothurn in Olten acht Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Drogen haben einen geschätzten Verkaufswert von 80'000 Franken. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die bereits geernteten acht Kilogramm Marihuana haben einen geschätzten Verkaufswert von über 80'000 Franken. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Die Kantonspolizei Solothurn hat in der vergangenen Woche in Olten eine Hausdurchsuchung wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz durchgeführt. Dieser Verdacht bestätigte sich in der Wohnung: Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurden eine abgeerntete Hanf-Indooranlage sowie über acht Kilogramm Marihuana sicherstellt. Gemäss ersten Schätzungen dürfte sich der Verkaufswert der sichergestellten Drogen auf über 80’000 Franken belaufen.

Der Tatverdächtige, ein 30-jähriger Kosovare mit Wohnsitz in der Schweiz, wurde festgenommen. Die Hanf-Indooranlage wurde abgebaut und wird ebenso wie die Drogen vernichtet, so die Kantonspolizei Solothurn.

Knapp eine Woche zuvor wurde in Olten eine noch grössere Hanf-Indooranlage sichergestellt. Damals wurde Marihuana im Wert von rund 500'000 Franken gefunden. (kps)