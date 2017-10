Kein Platz für Einfamilienhäuser

Ein weiterer Umstand bereitet ihm Sorgen, der heute noch als Bauherrenberater und Ausbildner tätig ist. In der Stadt Olten gibt es fast keine Grundstücke mehr für neue Einfamilienhäuser. Oberhalb der Hasenweid gäbe es ein Projekt mit rund 20 Objekten, sagt er.

«Diese Häuser sind aber in einem Jahr verkauft.» Unterhalb des Säliwalds Richtung Sälischlössli läuft derzeit nichts, weil die Erschliessungsfrage nicht geklärt ist. Und das zweite Baufeld im Bornfeld dürfe wegen des Raumplanungsgesetzes nicht eingezont werden, das erste war innerhalb weniger Jahre vollständig überbaut. «Das zeigt, wie gross der Bedarf an Bauland in Olten ist.» Er kenne Familien mit Kindern, die bereit sind, bis zu 1,5 Millionen Franken für ein Eigenheim auszugeben. «Wenn diese in die Nachbardörfer ausweichen, gehen uns potente Steuerzahler verloren.»

Als eines der wichtigsten Projekte bezeichnet er – wie könnte es anders sein – das Areal Olten SüdWest. Über den verpassten Kauf der Stadt will der ehemalige FDP-Gemeinderat gar nicht mehr sprechen. Etwas anderes wurmt ihn aber genauso: Mit der Umzonung wurde Mehrwert geschaffen für den heutigen Eigentümer. «Die Stadt hat es damals verpasst, mit ihm richtig zu verhandeln.»

Etwa um ein Stück Land für ein Schulhaus oder einen höheren Beitrag an die Stadtteilverbindung Hammer herauszuholen. Dasselbe beim Areal nördlich des Bahnhofs, das den SBB gehört. Auch dort schaute für die Stadt mit der Umzonung keine Gegenleistung heraus. Die nun im Raumplanungsgesetz vorgesehene Mehrwertabgabe gab es damals noch nicht.

Doch auch unter seiner Ägide seien Fehler passiert. Als die grösste Unterlassungssünde bezeichnet er im Nachhinein – damals sei ihm dies noch nicht bewusst gewesen – die mangelnde Unterkellerung des Swisscom-Gebäudes neben dem Bahnhof. Hätte man die gesamte Liegenschaft auf zehn Meter hohe Pfeiler gestellt und dementsprechend höher gebaut, gäbe es das Problem Bahnhofplatz heute in diesem Ausmass nicht. «Der Bus- und Taxiverkehr könnte nun dort angesiedelt sein.»