1.April-Scherz Oltner Kabarett-Tage: (k)ein Gondeli vom Bahnhof zur Schützi Fakt oder Fake: Um den Weg zur Schützi, einem der Auftrittsorte der Oltner Kabarett-Tage, zu vereinfachen, lancierte die Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage auf den 1. April 2023 das Projekt einer Stadtseilbahn.

Links Alex Summermatter, Stadtpräsident Thomas Marbet und Nina Knapp stellten am 1. April das Projekt einer Kabarett-Seilbahn vor. Bild: zvg

Was im peruanischen La Paz mit grossartigem Erfolg funktioniert und in Solothurn mit der Aaregondel angestrebt ist, sollte auch in Olten vorgestellt werden: Eine Stadtseilbahn als öffentliches Verkehrsmittel, das den Bahnhof Olten mit der Schützenmatte verbindet. Um 11 Uhr stellten Stadtpräsident Thomas Marbet, Alex Summermatter (Gesamtleiter der Oltner Kabarett-Tage) und Nina Knapp (Geschäftsleiterin der Schützi) am Samstag das Projekt vor.

Aufmerksame Personen haben anhand des Datums zurecht vermutet, dass diese Idee ein 1. Aprilscherz war. Denn der Weg vom Bahnhof via neu gestaltetem Ländiweg oder dem Quai-Cornichon entlang in die Schützi ist in 10 Minuten zu Fuss zurückgelegt.

Echt ist jedoch die Kabarett-Kabine, die von der CWA gesponsert wird und für die Kabarett-Tage Werbung macht. Zudem verteilten Freiwillige der Kabarett-Tage am Samstag Cornichon-Gläser sowie Informationsmaterial zu den diesjährigen Kabarett-Tagen, die vom 3. bis 13. Mai 2023 stattfinden.

Sollte in Zukunft eine Stadtseilbahn vom Bahnhof zur Schützi gebaut werden, dann haben die Kabarett-Tage schon einen in einem Publikums-Wettbewerb erhobenen Namen: CorniBahnChon. Der Erfinder des Namens, Steff Dietschi, hat zwei Tickets für die Kabarett-Tage gewonnen.

Zum Auftakt der Oltner Kabarett-Tage nimmt Preisträger Josef Hader den diesjährigen Schweizer Kabarett-Preis Cornichon entgegen. Ab 11. April startet der öffentliche Vorverkauf. (otr)