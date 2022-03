175 Jahre Eisenbahn Die Eisenbahn feiert Jubiläum, aber das Programm in Olten ist noch nicht sicher Dieses Jahr finden in der ganzen Schweiz Feierlichkeiten statt zum 175-Jahr-Jubiläum der Eisenbahn. Doch am Standort Olten sind zwei Monate vor dem Festwochenende noch viele offene Punkte.

Der Rote Pfeil im Sommer 2019 in Oensingen zum 120. Geburtstag der Oensingen-Balsthal Bahn. Remo Fröhlicher

Dieses Jahr feiert der öffentliche Verkehr in der Schweiz sein 175-Jahr-Jubiläum. Im August 1847 fuhr die Schweizerische Nordbahn zum ersten Mal zwischen Baden und Zürich. Besser bekannt ist die erste Schweizer Eisenbahn im Volksmund als die «Spanisch-Brötli-Bahn». Zum Jubiläum feiert der Verband öffentlicher Verkehr in der ganzen Schweiz an verschiedenen Wochenenden Geburtstag. In der Region Nord, der auch der Standort Olten angehört, findet das Festwochenende am 21. und 22. Mai statt.

Auffällig ist, dass im Festführer vom Standort Olten noch viele offene Punkte sind. Der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu macht mit. Dieser gewährt einen Einblick in die Buszentrale, zeigt seinen ältesten und seinen jüngsten Bus und wirft einen Blick zurück auf fast 90 Jahre Betrieb.

Fest steht auch, dass die SBB die Türen ihres Werks öffnen, in dem Züge repariert und modernisiert werden. Dort wird es einen Wettbewerb und eine Festwirtschaft geben. Allerdings gibt es unten auf der Homepage den Vermerk «weitere Programmpunkte folgen». Beim Eisenbahnmarkt ist noch nicht kommuniziert, wer ihn wann und wo durchführt.

Der Mediensprecher Roger Baumann vom Verband öffentlicher Verkehr äussert sich dazu folgendermassen: «Es ist eine rollende Planung, Details hängen von verschiedenen Bewilligungen und Abklärungen ab.» Er führt weiter aus: «Anfang Mai werden weitere Angebote in Olten im digitalen Festführer aufgeschaltet. Zum Beispiel Informationen zum Bahnmarkt im Werk Olten, zur historischen Führung und so weiter.»

Nicht klar, ob Oldtimerfahrten durchgeführt werden

Die Stiftung SBB Historic zeigt ihre historischen Züge im Depot. Um dahin zu kommen, sollen die Gäste mit dem Oldtimer-Zug Roter Pfeil fahren können. Der Rote Pfeil ist ein Triebwagen und wurde 1935 gebaut. Er bietet Platz für 54 Fahrgäste. Mit 125 km/h war er 25 km/h schneller unterwegs als die anderen SBB-Züge damals. Der Rote Pfeil war in Bern, Lausanne und Basel im Einsatz, bevor er in das Depot in Olten kam. Hier wird der Rote Pfeil vom Verein Team 10439 unterhalten.

Es gibt weniger als zehn Lokführer, die diesen Zug fahren dürfen. Denn um den Oldtimer zu lenken und damit Fahrgäste zu transportieren, braucht es eine spezielle Ausbildung. Die personellen Ressourcen des Vereins Team 10439 sind folglich begrenzt.

Vergangenen Mittwoch während der Sitzung des Vereins wurde über das Festwochenende gesprochen. «Wir sind am Abklären, ob wir das personell auf die Reihe bekommen und arbeiten nun einen Plan aus, den wir dem Organisationskomitee vorschlagen werden», erzählt Martin Liechti. Er ist der Präsident des Vereins. Allerdings wurde dieser Programmpunkt schon öffentlich kommuniziert.

Sprecher Baumann vom Verband öffentlicher Verkehr sagt auf Anfrage: «Die geplanten Fahrten in Olten mit dem Roten Pfeil befinden sich aktuell noch in Planung bezüglich Fahrplan, Trassenverfügbarkeit und Personaleinsatz.»

Bis zum Festwochenende sind es noch genau zwei Monate. Es fällt auf, dass andere Standorte in der Region Nord wie Basel oder Zürich deutlich mehr Programmpunkte in ihren Festführern haben. Es wirkt auch bereits klarer, was man den Besucherinnen und Besuchern zeigen will. Das liege an den verschiedenen Organisationskomitees, sagt Baumann.