Das sagen die FDP-Vertreter

Am stärksten vertreten war die FDP mit allen sieben Kandidaten. Daria Hof (bisher) will sich für Tempo 30 in den Quartieren starkmachen. Marianne Benguerel (bisher) findet den Steuerfuss von 119 Prozent «eigentlich noch ganz vernünftig». Beim Umzug in eine neue Gemeinde sei die Steuerfussrelevanz lediglich der fünftwichtigste Faktor. Der seit Kurzem in Wangen lebende Martin Benz möchte sich für mehr Sicherheit einsetzen. Pierino Guardiani will Wangens Gewerbe wiederbeleben, mit «kleinen Geschäften, wo man alles bekommen kann». Für Laurent Karrer fehlt ganz klar ein Dorfzentrum, wo sich die Bevölkerung treffen kann. Für ein solches würde er sich als Gemeinderat einsetzen. Pascal Erlachner will mehr kulturelle und ganz generell mehr Anlässe ins Dorf bringen. Florian Wüthrich nannte als Ziel eine ausgeglichene und vorausschauende Finanzpolitik – «sodass in Wangen keine Steuererhöhungen nötig werden».