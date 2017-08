Die Oltner Pontoniere werden bereits am Freitagabend, 25. August, den Wettkampfparcours zwischen der Umfahrungs- und der Holzbrücke absolvieren. Die andern Vereine starten am Samstag, 26. August, zum schweizweiten Wettfahren anlässlich des 130-Jahre-Jubiläums des Pontonier-Sportvereins Olten.

Am Sonntag folgt dann der Höhepunkt mit der Schweizer Meisterschaft der Jungpontoniere. Wobei die Jüngsten (bis 14-jährig) auf einem verkleinerten Parcours just um die Mittagszeit starten werden. An beiden Wettkampftagen sowie am Freitagabend sind die Festwirtschaft sowie die Bierschwemme für jedermann geöffnet. (aha)