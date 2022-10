Zurück auf der Bühne Gier und blanker Hohn in der Mehrzweckhalle: Die Theatergruppe Stüsslingen führt «schwarze» Komödie «Miss Sophies Erbe» auf Acht Darstellende und ein ganzes Team warten auf den Samstag: Nach vielen Proben und zwei Jahren Unterbruch kehren sie mit einem neuen Stück vor das heimische Publikum zurück.

Acht Darstellende der Theatergruppe Stüsslingen spielen das Stück «Miss Sophies Erbe». Präsident der Gruppe ist Adrian Strähl (Mitte mit roter Fliege). zvg

Im April startete die Equipe mit den Proben für ihr neustes Stück «Miss Sophies Erbe». Jetzt, nach unzähligen Übungsstunden ohne Publikum werden die Darstellerinnen und Darsteller der Theatergruppe Stüsslingen langsam nervös. Oder wie es deren Präsident, Adrian Strähl, formuliert: «Das Proben habe ich langsam gesehen.» Rund 40 solcher Durchgänge fanden statt, zuletzt in immer kürzeren Abständen.

Beim Stück handelt es sich um eine «schwarze» Komödie, wie dem Programmheft zu entnehmen ist. Strähl erklärt: «Eine frühere Wahl wurde wegen der Massnahmen gegen Corona 2020 verworfen. Ein Jahr später war die Lage dann so unsicher, dass wir gar nicht damit angefangen haben, etwas zu organisieren.» Und er ergänzt:

«Das nun eingeübte Theater des Autors Andreas Wening ist wie auf unsere aktiven Mitspielenden zugeschnitten.»

Acht Darstellende nehmen die Zuschauenden mit in eine Welt voller Intrigen. In der Vorschau zum Stück drückt es Regisseurin Brigitte Wyss so aus:

«Wo viel Geld ist, sind Missgunst, Gier und blanker Hohn nicht weit.»

Wyss leitet die Theatergruppe bereits mehr als zehn Jahre an. Auch andere des Teams sind schon lange dabei: «Unsere Souffleuse etwa unterstützt uns auch schon seit über einem Jahrzehnt», erzählt Adrian Strähl.

Der chronische Geldmangel von Ludmilla Stroganoff

Seit September ist das Bühnenbild fertig. In den letzten Tagen kamen noch fehlende Requisiten dazu, Details wurden ergänzt. Strähl sagt: «Wir freuen uns alle sehr auf die Premiere vom Samstagabend.» Die Theatergruppe präsentiert ihr Schauspiel rund um den chronischen Geldmangel der einstigen Operettensängerin Ludmilla Stroganoff während einer Woche an fünf Vorstellungen. Versprochen werden dabei überraschende Wendungen und ein nicht absehbares Ende der Geschichte.

Der Vorverkauf ist bereits gut angelaufen: «Die Premiere ist praktisch ausverkauft. Für die Vorstellungen am Mittwochabend und am Sonntagnachmittag gibt es noch am meisten freie Tickets», weiss Strähl.

Besuchende erwartet er vor allem aus dem Niederamt: «Einzelne kommen aber auch von entlegeneren Orten in der Schweiz. Viele von ihnen haben einen persönlichen Bezug Stüsslingen.» Ergänzt werden die Spielabende in der Mehrzweckhalle durch ein Pasta-Festival, Kuchenbuffet, Barbetrieb und Tombola.