Ironie der Geschichte

Vor 40 Jahren demonstrierte Filippo Leutenegger gegen das Kraftwerk in Gösgen. Heute kandidiert er für das Stadtpräsidium von Zürich, also jener Stadt, die mit 15 Prozent am Kernkraftwerk Gösgen beteiligt ist. Für Leutenegger kein Widerspruch: «Ich bin kein Utopist», sagt er von sich selber. Ja, die Schweiz hätte auch einen anderen Weg gehen können. Aber die Kraftwerke seien nun mal da. Jeder konsumiere auf die eine oder andere Weise Atomstrom. Den Handel mit Ökostrom bezeichnet er als Ablasshandel. Die AKW-Frage ist technischer Natur, findet Leutenegger und zieht einen weiteren Vergleich: «Im Verkehr bringt es auch nichts, Auto gegen Velo auszuspielen – es gehören beide dazu.» Mit falschem Idealismus würden die wahren Probleme, wie die Lagerung von radioaktiven Abfällen, nicht gelöst.

Filippo Leutenegger will sich nicht als AKW-Befürworter verstanden wissen. Der Ausstieg aus der Atomenergie müsse jedoch geordnet erfolgen. Der im Rahmen der Energiestrategie 2050 beschlossene Ausstieg ist in seinen Augen ein politischer Schnellschuss. Wertvolles Know-how drohe so verloren zu gehen. Dieses Wissen sei gerade im Umgang mit den Strahlungsabfällen sehr wichtig. Die Schweiz laufe sonst Gefahr, später auf ausländische Hilfe angewiesen zu sein. «Dann haben wir gar keine Kontrolle mehr», befürchtet er.

Wofür würde er heute auf die Strasse gehen? «Natürlich gibt es Dinge, die mich nerven», sagt der 64-Jährige. Als Mitglied der Stadtregierung könne er aber heute auf andere Weise mehr bewirken. Die Anti-AKW-Bewegung in den 70er-Jahren habe ihn zwar geprägt. Ob Demonstration, so wie jene in Gösgen vor 40 Jahren, heute noch ein probates Mittel sind, um sich zu engagieren, vermag er nicht zu beurteilen. Leutenegger findet: «Junge Leute müssen selber wissen, wie sie sich am besten einbringen.»