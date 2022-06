Winznau Delegierte sagen Ja zu neuen Statuten und zu neuer Swisscom-Antenne auf dem Kläranlage-Areal An ihrer 113. Versammlung in Winznau heissen die Zweckverbands-Delegierten der Abwasserregion Olten alle Anträge gut. Und auch der Bau einer Swisscom-Antenne beim Winznauer Kläranlage-Areal wurde genehmigt.

Auf dem Areal der Kläranlage in Winznau darf die Swisscom eine neue Handy-Antenne bauen. Das haben die Delegierten des Zweckverbandes Abwasserregion Olten entschieden. Markus Müller

31 von 40 Delegierten des Zweckverbandes Abwasserregion Olten (ZAO) trafen sich am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Winznau. Haupttraktanden waren die Reorganisation der ZAO-Strukturen sowie die Anfrage der Swisscom für eine neue Natel-Antenne auf dem Kläranlagenareal in Winznau.

Die Statutenrevision, so Präsident Edi Baumgartner, sei nötig geworden, weil an der DV vom 22. Mai 2019 dies von den Delegierten mit 19:5 Stimmen beantragt worden sei. Eine Arbeitsgruppe hat an vier Sitzungen die Revision vorgenommen; der Vorstand hat sie am 26. April 2021 abschliessend beraten und mit 11:1 Stimmen zuhanden der DV verabschiedet.

Unter anderem wurden schlankere Strukturen gefordert mit einer Reduktion auf zwölf Delegierte und mit einer Verkleinerung des Vorstandes auf sieben Mitglieder. Alle zwölf Verbandsgemeinden stellen einen Delegierten; damit ein Beschluss Gültigkeit hat, müssen mindestens sechs anwesend sein, zusätzlich müssen mindestens sechs Gemeinden zustimmen, damit der Antrag Gültigkeit hat. Der Vorstandsausschuss wird abgeschafft.

Alle zwölf Gemeinden müssen zustimmen

Der Entwurf sei am 27. April 2020 durch den externen Fachberater Patrik Stadler vorgestellt, dem Kanton zur Vorprüfung zugestellt und abgesegnet worden. Vom 13. August 2020 an haben sämtliche Gemeinden Stellung nehmen können: Diese reichten von Zustimmung bis zu Bedenken. Der Bezug zur Gemeinde würde fehlen und die kleinen Gemeinden würden benachteiligt, so skeptische Stimmen. Stadler meinte:

«Dem ist nicht so, mit den zwölf Delegierten wollen wir den Bezug der Gemeinde zum ZAO stärken und die kleinen Gemeinden schützen.»

Und der Präsident ergänzte: «Damit erhalten wir ein schlankes, effizientes und zeitgemässes System.» Die Diskussion wurde kaum geführt, die Meinungen waren gemacht und der Entwurf wurde mit 29:0 Stimmen verabschiedet. Laut Reglement müssen aber sämtliche zwölf Gemeinden den neuen Statuten an der Gemeindeversammlung noch zustimmen.

Auch Handy-Antenne wird bewilligt

Auch die Genehmigung zur Swisscom-Antenne auf dem Areal der Kläranlage in Winznau war mit 30:1 Stimmen kaum bestritten: Die T-Line GmbH hat im Auftrag der Swisscom eine entsprechende Anfrage gestellt. Der Mietzins soll pro Jahr 6'500 bis maximal 8'000 Franken betragen. Geplant ist eine 30 Meter hohe Antennenanlage, auch ein Vertragsentwurf liegt vor. Hier gab es mahnende Stimmen aus der Versammlung: Man solle 10'000 Franken fordern, denn es müssten die Schliesssysteme ausgetauscht werden.

«Und was ist, wenn der ZAO die Parzelle für einen Ausbau nutzen will», fragten mehrere Anwesende. «Wir werden die Interessen des ZAO vehement vertreten und die Swisscom daran erinnern, dass sie eine Verschiebung des Standortes selber bezahlen muss», versprach der Präsident. Keine hohen Wellen warf auch die Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie eines Nachtragskredites über gut 420'000 Franken.

Die Jahresrechnung hätte eigentlich mit einem Plus abgeschlossen, aber die Guthaben der Gemeinden von rund 2,4 Millionen Franken müssen bis 2025 aufgelöst werden; «nach HRM2 dürfen wir bis dahin kein Eigenkapital mehr haben», erklärte Rechnungsführer Urs Tanner. Anstelle eines Überschusses wurde deshalb ein Verlust von knapp einer halben Million Franken ausgewiesen.