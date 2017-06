Am Samstag, kurz nach 15.30 Uhr, war ein Lieferwagen in Trimbach auf der Baslerstrasse in Fahrtrichtung Olten unterwegs. Auf Höhe des Restaurants Kastaniengarten kam es zu einer Kollision mit einem Fahrrad. Beim Sturz zog sich die Lenkerin leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Wegen widersprüchlicher Aussagen der am Unfall beteiligten Personen sucht die Polizei Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können.

Insbesondere wird dabei ein Motorradlenker (männlich, 60-65 Jahre alt, schulterlange Haare) gesucht, welcher zur Unfallzeit unmittelbar hinter dem Lieferwagen gefahren ist.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten (Telefon 062 311 80 80) in Verbindung zu setzen. (pks)