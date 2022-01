Wenn das Wetter mitmacht Bar, Grill und Parcours: Lostorf plant nächtlichen Schlittelspass In seinem aktuellen Bericht stellt der Gemeinderat einen Anlass im Dunkeln in Aussicht. Zudem unterstützen zwei Pensionäre neu die Wasserversorgung und im Bauamt kommt es zu einem Personalwechsel.

Nachschlitteln bald auch in Lostorf? Noch fehlt dazu der Schnee. Symbolbild: Donato Caspari

Jeden Winter wird der «Schlittelhoger» von Kindern und Jugendlichen genutzt, um mit Schlitten oder anderen Rutschunterlagen den Wintersport nach Lostorf zu holen. «Die Kultur- und Sportkommission ist bestrebt, mehr Bewegung ins Dorf zu bringen. Sie möchte deshalb der Bevölkerung auch einen sportlichen Anlass im Winter anbieten», heisst es in einem aktuellen Bericht aus dem Gemeinderat.

Konkret ist bis März die Durchführung eines «Nachtschlittelns» vorgesehen. «Da ein solcher Anlass sehr witterungsabhängig ist und relativ kurzfristig organisiert werden muss, wird die Kommunikation zur Durchführung über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram erfolgen», heisst es weiter. Sollte der Anlass zustandekommen, «darf sich die Bevölkerung auf eine Schneebar mit Grillstand sowie einem Rennparcours mit Preisen freuen».

Unterstützung für die Wasserversorgung

In der Gemeinde Lostorf werden rund 1'300 Wasseruhren eingesetzt, welche mit einem Modem für die Funkablesung ausgestattet sind. Die Batterien dieser Geräte haben eine Lebensdauer von etwa 10 bis 15 Jahren. «So müssen jährlich an fast 100 Modems die Batterien ausgetauscht werden», heisst es im Bericht aus dem Gemeinderat weiter. Diese Arbeiten wurde bis anhin aus Kapazitätsgründen oftmals fremdvergeben.

Nun ist es dem Brunnenmeister Urs Seiler gelungen, zwei Aushilfskräfte im Rentenalter zu finden, welche diese Arbeiten in Zukunft ausführen werden. Es handelt sich dabei um Rudolf Kohler und Urs Weber aus Lostorf. Der Gemeinderat stimmte einer Anstellung der beiden als Aushilfen der Wasserversorgung Lostorf zu.

Bevölkerung Lostorfs ist im letzten Jahr gewachsen

Nach der auf den 31. Dezember 2021 abgeschlossenen Bevölkerungsstatistik waren an diesem Stichtag 4'052 (Vorjahr 3'954) Personen auf der Einwohnerkontrolle Lostorf registriert. Der Einwohnerbestand steigt damit um fast 100 Personen, also um 2,5 Prozent an. Die Wohnbevölkerung setzt sich aus 3'585 schweizerischen und 467 ausländischen Staatsangehörigen aus insgesamt 45 Nationen zusammen. Eine detaillierte Bevölkerungs- samt Baustatistik ist auf der Gemeindehomepage publiziert.

Weiter genehmigte der Gemeinderat an seiner ersten Sitzung im neuen Jahr die Demission von Karl Werder per Ende 2021 als Aktuar der Umweltkommission sowie als Ersatzmitglied des Wahlbüros. Auch der Jahresbericht 2020/21 der Musikschule Lostorf wurde gutgeheissen. «Trotz anhaltender Pandemiesituation ist es der Musikschule gelungen, das Musikschulangebot aufrecht zu erhalten und neue Ideen umzusetzen», heisst es dazu.

Beim Bauamt der Gemeinde stehen personelle Veränderungen an: Der Bauamtsangestellte Pascal Wyss hat seine Arbeitsstelle per Ende Februar 2022 gekündigt. Der Gemeinderat wählte an seiner letzten Sitzung Fabian Salzmann aus Hauenstein-Ifenthal als neuen Bauamtsangestellten. Er tritt seine Stelle per 1. Mai 2022 an.