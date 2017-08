Die Primarschule Obergösgen ermuntert Eltern dazu, ihre Kinder nicht in die Schule zu chauffieren. Denn auf dem Schulweg können sich Kinder ungestört mit Gleichaltrigen austauschen und sie lernen, sich selbstständig im Strassenverkehr zu bewegen.

Doch derzeit ist das gar nicht so einfach in Obergösgen, denn es wird kräftig gebaut. Im Dorfzentrum entstehen zwei Kreisel. Just am ersten Schultag wurden die Arbeiten am Kreisel bei der Einmündung der Schachenstrasse in die Aarauerstrasse in Angriff genommen. Das nördliche Trottoir auf der Aarauer-, respektive Oltnerstrasse im Bereich der Baustelle ist daher gesperrt. Ebenso jenes auf der Lostorferstrasse bis Höhe Chileweg.

Je nach Schulweg müssen die Kinder so mehrfach die Strasse überqueren. Die Lage ist oft unübersichtlich. Einige Eltern haben deshalb vor den Sommerferien einen Begleitdienst ins Leben gerufen. Die freiwilligen Helfer geleiten Kindergärteler und Primarschüler sicher über den Zebrastreifen.