31 Stimmberechtigte kamen am Montag zur Rechnungsgemeinde von Schönenwerd ins Casino. Nach dem Vortrag der Musikschüler (E-Gitarre und Sologesang) mit Musikschulleiter Daniel Schlosser genehmigten sie alle Anträge des Gemeinderats (fast) einstimmig.

Ein wichtiges Bauwerk lösten sie mit dem Ja zu einem Kredit von brutto 1,28 Mio. Franken aus: Den Neubau des Zonenpumpwerks für die «obere Zone», am gleichen Standort wie das bereits beschlossene neue Reservoir Föhren (Reservoirweg). Geplant sind auch eine neue Einspeiseleitung in die obere Zone sowie eine direkte Verbindungsleitung zum Hochzonenreservoir Bann. Das erhöht die Versorgungssicherheit für die obere Zone, zu der das Riedbrunnenquartier, der Rotenhof und der Eppenberg gehören. Mit einem separaten Kredit von brutto 470 000 Franken bewilligte der Souverän auch Ausbauten und Instandsetzungen bei Wasser, Abwasser und Strassen an Riedbrunnenstrasse und Oberer Holzstrasse.

Sattes Plus statt deutliches Minus

Die Rechnung 2016 gab zu keinen Fragen Anlass. Unvorhergesehene Mehreinnahmen führten dazu, dass statt des budgetierten Defizits von 655 000 Franken ein Ertragsüberschuss von 871 000 Franken herauskam. Nach drei Defizitjahren (2012 bis 2014) brachten die zwei letzten Jahre wieder schwarze Zahlen, wie «Finanzminister» Beat Keller erfreut feststellte.