Walterswil Mit Notstromaggregat «Blackout» überbrücken: Kleine Gemeinde bereitet sich vor und stimmt einer Anschaffung zu Neben diverser Anschaffungen heissen die Stimmberechtigten von Walterswil auch das Budget 2023 gut – mit kleinem Minus. Zudem macht Walterswil mit bei einem Pilotprojekt des Kantons in Sachen Steuern.

Die Gemeinde Walterswil will mit Hilfe eines Notstromaggregats die Wasserversorgung sicherstellen. Bild: Frrok Boqaj

Walterswil rüstet sich gegen einen möglichen «Blackout»: Wie Gemeinderat Daniel Müller den 40 anwesenden Stimmberechtigten am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle erläuterte, «kann bei einem möglichen Stromausfall die Wasserversorgung in der Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden, da das Frischwasser vom Pumpwerk Chrisental sowie vom Stufenpumpwerk Münchisberg ins Reservoir Gulachen befördert werden muss».

Auch das Abwasserpumpwerk Breitmatt könne ohne Strom nicht mehr betrieben werden. Deshalb habe der Gemeinderat beschlossen, den Kauf eines Notstromaggregats mit 150 kVA für gut 75'000 Franken zu beantragen, um eine solche Notsituation zu überbrücken. «Der Betrieb erfolgt durch die Ortsfeuerwehr», erklärte Müller. Der Souverän genehmigte das Geschäft ohne Diskussion einstimmig.

Neues Fahrzeug, neues Kraftwerk

Auch Gemeinderat Müllers zweites Geschäft passierte ohne Gegenstimme: Der Rat beantragte die Anschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr. Der Bruttokredit dafür betrug gut 225'000 Franken; die Gemeinde muss nach der Übernahme von knapp 76'000 Franken durch die Solothurnische Gebäudeversicherung noch gut 149'000 Franken selber tragen.

Ein weiteres Geschäft betraf den Ersatz des Blockheizkraftwerks in der ARA Kölliken, an die Walterswil angeschlossen ist. Wie Gemeinderat Stephan Wicki ausführte, habe das aktuelle Kraftwerk mit über 67'000 Produktionsstunden die Kapazitätsgrenze von 48'000 Stunden überschritten. Zudem könne kein Wartungsvertrag mehr abgeschlossen werden, und das Gebläse für die Belüftung der biologischen Reinigungsstufe sei ebenfalls auszutauschen. Mit dem neuen Kraftwerk sei die Betriebsdauer bis zirka 2035 garantiert.

Die Kosten belaufen sich auf 1,34 Millionen Franken, der Walterswiler Anteil beträgt brutto gut 103'000 Franken. Die Stimmberechtigten hiessen dieses Traktandum einstimmig gut.

Eigenes Quellwasser fassen

Auch die Sanierung der über 110 Jahre alten Quellfassung in der Fluhweid, zur Gewährleistung der Wasserversorgung, fand das oppositionslose Placet der Anwesenden. Laut Wicki sei dies «die einzige Trinkwasserfassung in der Gemeinde», und selbst im heurigen Hitzesommer hätten 45 Liter pro Minute gesprudelt. Die Gemeinde kostet das Geschäft voraussichtlich 50'000 Franken.

Ferner sagte der Souverän ohne Gegenstimmen Ja zu einem Kredit über 100'000 Franken zur Belagssanierung in der Kirchgasse, im Bahnhöfliweg und im Bifang, zu einer Investition über 30'000 Franken für den Ersatz der Beleuchtung in der Mehrzweckhalle durch LED-Module sowie zu einer Pensenerhöhung für Gemeindeschreiberin Claudia Schilliger um 10 auf 50 Stellenprozente.