ist seit vier Jahren Gemeinderätin von Erlinsbach SO und führte bis anhin das Ressort Schule, Sport, Jugend und Kultur. Im ersten Wahlgang um das Gemeindepräsidium hat Neumann die höchste Stimmenzahl erhalten. Die Neo-Gemeindepräsidentin ist 49 Jahre alt, aufgewachsen in Erlinsbach und verheiratet. Beruflich ist sie kaufmännische Angestellte der Kreisschule Buchs-Rohr und Präsidentin der Spitex Erlinsbach SO.

Stille Wahlen

In stiller Wahl bestätigt wurden sechs bisherige Gemeindepräsidenten: In Eppenberg-Wöschnau Stephan Bolliger (parteilos), in Lostorf Thomas A. Müller (CVP), in Niedergösgen (stille Wahl im 2. Wahlgang) Kurt Henzmann (CVP), in Rohr André Wyss (EVP), in Walterswil Marie-Louise Wilhelm (FDP) und in Winznau Daniel Gubler (CVP).