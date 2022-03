Geduld von Anwohnenden gefragt: Kanton rechnet in Dulliken mit zwei zusätzlichen Monaten Bauzeit

Wegen alter Planunterlagen sowie einer schwer lokalisierbaren Wasserleitung zieht sich die Bauzeit an Wilerweg und Lehmgrube in die Länge. Strasse und Werkleitungen wurden in diesem Abschnitt mehrere Jahrzehnten nicht erneuert.