Verschmähte Immobilien Unattraktiv oder zu teuer: Zwei ehemalige Niederämter Poststellen provozieren auf dem Markt wenig Interesse Die Post als Eigentümerin verkauft ihre Liegenschaften in Lostorf und Niedergösgen. Doch auch nach mehreren Jahren tut sich da wenig bis nichts.

Seit 2019 steht das Postlokal in Lostorf zum Verkauf ausgeschrieben. Bruno Kissling (Archiv)

Das einstige Postlokal an der Hauptstrasse 3 in Lostorf ist seit 2019 zum Verkauf ausgeschrieben. Dasjenige an der Hauptstrasse 11 in Niedergösgen sogar seit 2018. Beide Liegenschaften befinden sich also an zentraler Lage. Dennoch bleiben die Gewerbeflächen weiterhin verwaist.

Niedergösgens Gemeindepräsident Roberto Aletti sagte damals zu dieser Zeitung, er würde eine Wiederbelebung des Lokals, das für 1,15 Millionen Franken gekauft werden kann, befürworten: «Jede Ergänzung des Angebotes hilft, die Attraktivität in Niedergösgen zu verbessern.»

Postlokalitäten sind gut gesichert. Haben sie doch alle Sicherheitsvorkehrungen und Gitter an den Fenstern. Dies scheint aber bei einem möglichen Kauf ein Problem zu sein, wie auf Anfrage eine anonyme Quelle aus Immobilienfachkreisen verlauten lässt. Denn wenn solche Massnahmen nicht gewünscht seien, müssen diese zurückgebaut werden. Was natürlich weitere Kosten generiert.

Nicht autonomes Gebäude

Für eine Million Franken kann die Lostorfer Liegenschaft erworben werden; also für 100'000 Franken weniger als noch im Jahr 2019. Denn die Post als Eigentümerin hat zuvor nicht darauf hingewiesen, dass beim Kauf nur eine mit der dort geltenden Zone für öffentliche Bauten konforme Nutzung in Frage kommt.

Auch in Niedergösgen sucht das Postlokal seit 2018 einen neuen Besitzer. Bruno Kissling (Archiv)

Die nicht namentlich genannte Person aus der Immobilienbranche sieht das Problem bei einer vorgeschriebenen Nutzung. Aufgrund deren könne fast nur die Gemeinde einen solchen Kauf abschliessen. Hinzu komme der Umstand, dass die Räumlichkeit als Stockwerkeigentümerschaft zu verstehen sei. Bedeutet: Das Gebäude sei nicht autonom. Dieser Faktor sei bei einem allfälligen Kauf einschneidend. Zudem müsse das Alter miteinbezogen werden: Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1989.

Ausserdem sei der Preis zu hoch angesetzt. Der Immobilienprofi hält einen Betrag zwischen 500'000 und 600'000 Franken für angemessen. Einen Verkauf an Dritte kann sich besagter Kenner nicht vorstellen. Die Post müsse also die Liegenschaft zu einem tieferen Preis verkaufen.

Gemeinde prüft weiterhin den Gebrauch als Kindergarten

Thomas A. Müller, Gemeindepräsident Lostorf. Patrick Lüthy (Archiv)

Die Gemeinde Lostorf sprach ihr Interesse an der Übernahme bereits mehrfach aus. Wie Lostorfs Gemeindepräsident Thomas A. Müller auf Anfrage erklärt, sei das Interesse seitens der Gemeinde am Kauf der Postlokalität immer noch vorhanden. Um mit einem möglichen Kauf an die Gemeindeversammlung treten zu können, müsse ein konkretes Projekt dahinterstehen.

Geplant sei demnach, die Lokalität für einen Kindergarten zu brauchen. Derzeit werde eine solche Übernahme von einer Arbeitsgruppe geprüft. Im Frühling soll die Evaluation wohl fertig sein. Bei entsprechend positivem Ergebnis werde man mit der Post in die Verhandlung einsteigen, bekräftigt Müller.

Die anonyme Quelle gibt weiter bekannt, dass der Einzug des Kindergartens nicht die Lösung sein könne. Denn dann wären Gemeinde, Kindergarten, Park- und Spielplatz an einem Standort. Es könnte jedoch als Übergangslösung aufgefasst werden, bis der Kindergarten am heutigen Standort nach einem möglichen Abriss wieder aufgebaut wäre.